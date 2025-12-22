La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, encabezó este domingo en Paraná la apertura de la jornada Entre Ríos Medita, realizada en el marco de la primera celebración en la Argentina del Día Mundial de la Meditación. El acto contó con la presencia especial del embajador de la India en el país, Ajaneesh Kumar, y se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones.

El evento fue organizado de manera conjunta por el gobierno provincial, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación Iapser, y marcó un hito al convertirse en la primera iniciativa de este tipo en el país, luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara el 21 de diciembre como el Día Mundial de la Meditación.

Durante la apertura, Aluani dio la bienvenida al embajador en nombre del Gobierno de Entre Ríos y destacó la importancia de que la provincia sea anfitriona de esta jornada. “Es un honor para nuestra provincia ser sede de este evento en el Día Mundial de la Meditación. Que sea el primero que se realiza en la Argentina es una señal clara del camino al que vamos como Estado y como sociedad”, expresó.

La vicegobernadora remarcó la necesidad de colocar a la persona en el centro de las políticas públicas y señaló que la provincia enfrenta múltiples desafíos vinculados a la salud mental, emocional y social. “Tenemos la gran responsabilidad de brindar bienestar a todos los entrerrianos. Vivimos tiempos atravesados por la depresión, las adicciones y el estrés, y por eso impulsar políticas públicas en salud mental y emocional es una prioridad para nuestro gobierno”, afirmó.

Asimismo, celebró que la iniciativa ofrezca herramientas abiertas, gratuitas e inclusivas para la comunidad, y agradeció el compromiso de las organizaciones involucradas. “Este trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y las organizaciones civiles demuestra que, cuando nos unimos, logramos grandes resultados. Este es el inicio de un camino que se sostendrá en el tiempo con distintas políticas públicas”, sostuvo.

Visita de honor

En el marco del acto, Aluani hizo entrega de un presente al embajador de la India, Ajaneesh Kumar, quien agradeció la recepción y destacó la importancia del encuentro. “Es la primera vez que visito la provincia, y hacerlo para una ocasión tan significativa como el Día Internacional de la Meditación es muy especial”, manifestó. Además, felicitó a los organizadores y participantes, y subrayó que “la meditación es fundamental tanto a nivel individual como para el mundo”.

Una jornada para el bienestar integral

El evento Entre Ríos Medita tuvo como objetivo concientizar a la población sobre los beneficios de la meditación, en consonancia con lo establecido por la ONU al reconocer el derecho de toda persona a una salud física, mental y emocional armónica.

La propuesta incluyó salas de conferencias y paneles temáticos, un domo con experiencias inmersivas y un espacio dedicado a expresiones artísticas, con música en vivo y talleres de prácticas en movimiento. Las conferencias abordaron temas de interés comunitario, como el aporte de la meditación en situaciones de adicciones, autismo, depresión y discapacidad.

De la jornada también participaron el secretario de Modernización e Innovación, Emanuel Gainza; el director de Salud Mental, Esteban Dávil; el representante de la provincia ante el CFI, Marcelo Wechsler; la directora de Industrias Culturales y Creativas, Rocío Rezzett; la productora general del evento, Vera Willenberg; autoridades de la Fundación Iapser, voluntarios y referentes de distintas instituciones.