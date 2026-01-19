Con el objetivo de consolidar la inocuidad en toda la cadena productiva, el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de Entre Ríos (ICAB) cerró el año 2025 con resultados que marcan un avance significativo en la protección de la salud pública y en la regularización del sector alimentario de la provincia.

Uno de los principales logros estuvo vinculado a la formación de manipuladores de alimentos. Para diciembre de 2025, Entre Ríos alcanzó los 51.233 carnets de manipulación segura de alimentos vigentes, reflejando el impacto de una política sostenida de capacitación. A lo largo del año se desarrollaron 138 instancias formativas, tanto presenciales como virtuales, lo que significó un crecimiento del 176 por ciento respecto del período anterior.

En línea con la modernización del sistema, el ICAB incorporó herramientas tecnológicas que permitieron ampliar el acceso al conocimiento en todo el territorio provincial. En este marco se implementaron dos programas de formación online. El primero, orientado a los laboratorios de la Red Provincial de Laboratorios de Alimentos (RPLAA), capacitó a 30 profesionales en el enfoque de Buenas Prácticas de Laboratorio. El segundo, el Programa Formador de Formadores, desarrolló su segunda cohorte en articulación con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), incorporando 28 nuevos profesionales habilitados para dictar cursos de Manipulación Segura de Alimentos.

En materia de regularización, la provincia alcanzó al cierre de 2025 un total de 4.400 inscripciones en el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) integradas al Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (Sifega), lo que garantiza la trazabilidad y seguridad de los productos que circulan dentro y fuera del territorio entrerriano.

El Registro de Establecimientos de alimentos, envases y materiales en contacto con alimentos también mostró un crecimiento sostenido, con 184 nuevos registros. A su vez, se implementó un sistema digital de consulta pública para las Unidades de Transporte de Alimentos (UTA), que optimiza el control de los vehículos y contribuye a la unificación de criterios entre provincias, municipios y comunas.

La capacidad operativa del organismo se fortaleció en áreas clave. La capacidad de laboratorio para análisis de alimentos, agua y rótulos casi se duplicó, con un crecimiento del 98 por ciento y un total de 701 análisis realizados. En paralelo, las acciones vinculadas a monitoreos, denuncias y alertas alimentarias aumentaron de 206 intervenciones en 2024 a 302 en 2025.

Finalmente, el informe destaca el rol del ICAB como actor estratégico en la salud pública nacional, al coordinar en Entre Ríos un estudio sobre el control de yodo en sal para consumo humano, en conjunto con el Instituto Dr. Carlos G. Malbrán. El relevamiento incluyó 29 localidades, abarcando tanto grandes centros urbanos como zonas rurales.