La producción vitivinícola entrerriana continúa sumando herramientas para consolidarse como una actividad productiva y turística con mayor presencia en la provincia. Por quinto año consecutivo, el Gobierno de Entre Ríos acompaña a la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER) en un programa de capacitación y asistencia técnica destinado a productores y distintos actores vinculados al sector.

En ese marco, se realizó una nueva jornada de formación en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en Oro Verde, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Capacitación para productores y estudiantes

La jornada estuvo destinada a productores vitivinícolas, integrantes de la cadena productiva y estudiantes de la carrera de Agronomía de la UNER.

La capacitación estuvo a cargo del especialista uruguayo Andrés Passadore, quien abordó diferentes aspectos vinculados con la producción vitícola y el desarrollo del enoturismo.

El objetivo fue brindar conocimientos técnicos y herramientas prácticas que permitan mejorar los procesos productivos y acompañar el crecimiento de una actividad que busca ampliar su participación dentro de la matriz productiva y turística de Entre Ríos.

Un programa que se extiende por distintos puntos de la provincia

La actividad forma parte de un ciclo de cuatro capacitaciones que se desarrollarán en diferentes localidades entrerrianas.

El programa es resultado del trabajo articulado entre AVER, el Gobierno de Entre Ríos y el CFI, con una agenda que combina capacitación, asesoramiento y acompañamiento directo a los establecimientos productivos.

La propuesta apunta a que los conocimientos adquiridos puedan trasladarse al trabajo cotidiano de las bodegas y viñedos, atendiendo las características particulares de cada emprendimiento.

Asistencia técnica directamente en las fincas

Además de las jornadas de capacitación, el programa contempla instancias de acompañamiento intrafinca.

Estos trabajos están a cargo de Viteno, una consultora especializada en asesoramiento integral para el sector vitivinícola, que interviene directamente junto a los productores.

El objetivo de estas visitas es analizar las condiciones específicas de cada establecimiento, detectar necesidades y aportar recomendaciones que permitan mejorar tanto los procesos productivos como las estrategias vinculadas con la actividad vitivinícola.

Producción y turismo, dos caras de una misma actividad

El fortalecimiento de la vitivinicultura entrerriana también está relacionado con el crecimiento del enoturismo, una modalidad que permite vincular la producción de vino con experiencias turísticas, gastronómicas y culturales.

En este sentido, las capacitaciones no se limitan exclusivamente a cuestiones técnicas de la producción vitícola, sino que incorporan herramientas vinculadas con la generación de propuestas capaces de atraer visitantes y poner en valor los establecimientos y sus productos.

El acompañamiento sostenido durante los últimos cinco años busca así consolidar una actividad que combina producción, agregado de valor, turismo y desarrollo regional.