En el marco del proceso de modernización del Estado provincial, la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación —dependiente de la Secretaría General de la Gobernación— capacitó este viernes al personal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos en el uso del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), una herramienta clave para la transformación digital de la administración pública.

La iniciativa se inscribe dentro de una estrategia más amplia impulsada por el Gobierno de Entre Ríos, orientada a consolidar la gestión electrónica de expedientes, optimizar los procesos administrativos y fortalecer la calidad institucional mediante mecanismos que garanticen mayor transparencia y trazabilidad.

La jornada de formación tuvo como objetivo brindar al personal una introducción clara y operativa al sistema GDE, haciendo especial énfasis en la comprensión de la documentación digital, su validez jurídica y su funcionamiento dentro del circuito administrativo. El enfoque estuvo particularmente dirigido a su aplicación en tareas de auditoría, eje central del organismo de control.

Durante la capacitación se abordaron los principales componentes del sistema, entre ellos los módulos de Comunicaciones Oficiales (CCOO), Generador de Documentos Oficiales (GEDO) y Expediente Electrónico (EE). Asimismo, se profundizó en la lógica de integración de estas herramientas dentro del proceso administrativo, así como en la construcción y seguimiento del expediente electrónico.

En paralelo, se brindaron precisiones sobre el marco normativo vigente que respalda la validez legal de la documentación digital y se analizaron los distintos tipos documentales que conforman un expediente. En el plano práctico, los auditores trabajaron sobre el uso del sistema para la consulta de expedientes, la lectura e interpretación de documentos, el seguimiento de actuaciones y la trazabilidad de los trámites, aspectos fundamentales para el control de la gestión pública.

El secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, destacó la relevancia de la herramienta al señalar que “el GDE es central para ordenar la gestión, garantizar transparencia y mejorar la trazabilidad de cada actuación administrativa”. Además, subrayó que el fortalecimiento de las capacidades de los organismos de control es clave para consolidar un Estado moderno, eficiente y confiable.

Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, remarcó que la incorporación de estas herramientas digitales permite mejorar las capacidades de control y adaptarse a un esquema de gestión cada vez más digital. En ese sentido, enfatizó la importancia de la capacitación continua como un pilar para elevar la calidad de las auditorías.

Con este tipo de iniciativas, la provincia avanza en la implementación de tecnologías que buscan modernizar la administración pública y reforzar los mecanismos de control, en línea con las demandas de una gestión más ágil, transparente y eficiente.