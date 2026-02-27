En el marco de la política provincial de fortalecimiento del deporte formativo y de articulación con instituciones del sistema deportivo, la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Deportes, avanzó en la firma de un acta de entendimiento destinada a potenciar la detección temprana y el desarrollo de talentos en todo el territorio entrerriano.

Tras la rúbrica del acuerdo, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó que el atletismo constituye la primera disciplina con la que se formaliza este tipo de actas de cooperación, en el marco de una estrategia que prevé extenderse progresivamente a otras federaciones deportivas.

Uranga señaló que la iniciativa representa “la cristalización de un proceso de trabajo conjunto que se venía planificando desde hace meses” y subrayó la importancia de comenzar con el atletismo, considerado el deporte madre, con el objetivo de llegar a cada región mediante propuestas integrales de entrenamiento y capacitación tanto para deportistas como para formadores.

Ampliar la base y mejorar el rendimiento

El funcionario remarcó que la política deportiva provincial apunta a ampliar la base de participación y elevar el rendimiento competitivo. En ese sentido, sostuvo que la articulación con las federaciones permitirá generar un seguimiento más sistemático de los atletas, incorporar nuevas metodologías de entrenamiento y fortalecer el desarrollo territorial en conjunto con los municipios.

Asimismo, valoró el acompañamiento del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, al señalar que el deporte ocupa un lugar prioritario dentro de la agenda pública provincial.

Rol clave de la Federación Atlética

Por su parte, el presidente de la Federación Atlética de Entre Ríos, Aníbal Lanz, resaltó la relevancia del acuerdo y anticipó que la próxima etapa estará centrada en la definición de sedes regionales y en la convocatoria a atletas, entrenadores y formadores.

Lanz destacó especialmente el papel de los municipios y del sistema educativo en los procesos de iniciación deportiva y en la detección de talentos, pilares fundamentales para consolidar una base sólida de desarrollo atlético en la provincia.

Alcances del acuerdo

El documento suscripto establece un marco de cooperación orientado a la implementación de centros de entrenamiento móviles integrados, la realización de campus formativos para atletas y clínicas de capacitación destinadas a entrenadores, técnicos y formadores.

También contempla instancias de evaluación técnica, física y funcional, junto con espacios de observación y detección de talentos, con la participación activa de los gobiernos locales, que acompañarán la organización territorial, la convocatoria y la disposición de infraestructura deportiva.

Las acciones se desarrollarán en distintas localidades entrerrianas bajo criterios de equidad territorial, inclusión y acceso federal al deporte formativo. De este modo, la provincia, los municipios y las federaciones consolidan un esquema de cooperación institucional orientado a fortalecer el deporte desde la base y proyectar nuevos talentos en el ámbito competitivo.