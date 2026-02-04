En el contexto de la persistente crisis energética y de los sucesivos ajustes en el precio mayorista de la electricidad definidos por el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo de Entre Ríos oficializó la extensión de un alivio fiscal para los usuarios eléctricos. A través del Decreto 3922/25, publicado en el Boletín Oficial Nº 28.270, se dispuso la suspensión total de las alícuotas del recargo sobre la venta de energía eléctrica durante todo el año 2026.

El tributo suspendido es el que nutre al Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos (FER), un componente de jurisdicción provincial que impacta de manera directa en el monto final de las boletas residenciales. Con esta decisión, el gobierno entrerriano busca “morigerar los efectos de la transición energética” y evitar que la carga impositiva local profundice el impacto que ya generan la quita de subsidios nacionales y los aumentos tarifarios dispuestos a nivel federal.

El decreto sostiene que la medida apunta a “transparentar los costos reales” del servicio, aunque reconoce que los incrementos establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación han afectado de forma significativa la economía de los hogares. En ese marco, la provincia ratifica su decisión de intervenir en aquellos componentes tarifarios que se encuentran bajo su control directo.

“Es convicción de este Gobierno Provincial que, ante contextos de emergencia, el Estado debe instrumentar acciones concretas para evitar más aumentos en la tarifa eléctrica, por lo menos en lo que respecta a los componentes de determinación provincial”, señala el texto normativo, que lleva la firma del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Planeamiento, Hernán Jacob.

Obras públicas y financiamiento

Uno de los principales interrogantes que surgió tras el anuncio fue el impacto de la suspensión del recargo en las obras de infraestructura eléctrica y gasífera que se financian con el FER. Al respecto, el decreto establece que el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos será el encargado de cubrir dichas inversiones con recursos del Tesoro Provincial, sujeto a la disponibilidad presupuestaria, con el objetivo de garantizar que la menor recaudación no frene el desarrollo energético de la provincia.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la decisión no implica desatender la planificación ni las obras estratégicas, sino redistribuir el esfuerzo financiero en un contexto económico complejo, priorizando el alivio a los usuarios.

Un paquete de medidas complementarias

La suspensión del recargo eléctrico se suma a un conjunto de acciones que la provincia viene implementando para amortiguar el impacto de los aumentos tarifarios. Entre ellas se destacan el sostenimiento de la Tarifa Eléctrica Social, la bonificación a entidades deportivas y sectores productivos —como el arrocero— y la reciente reducción de la contribución única municipal, que pasó del 8,6% al 6% en las localidades que adhirieron a la medida.

Con este esquema, el gobierno entrerriano busca equilibrar la necesidad de sostener la infraestructura energética con la urgencia de proteger el poder adquisitivo de los hogares y la competitividad de los sectores productivos, en un escenario marcado por la transición energética y la reconfiguración del esquema tarifario nacional.