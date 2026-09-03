Entre Ríos sigue ampliando su perfil exportador y suma una actividad que no depende de los ciclos agrícolas: los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC). Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones entrerrianas del sector alcanzaron los US$14 millones, un 10% más que en el mismo período de 2025.

Si ese ritmo se mantiene, el resultado anualizado se ubica en torno a los US$56 millones.

El crecimiento se produce en un contexto de expansión de las exportaciones argentinas de servicios tecnológicos y profesionales. Según datos difundidos por el Ministerio de Economía de la Nación, durante el primer trimestre del año las exportaciones nacionales de SBC superaron por primera vez los US$10.000 millones, con un superávit de US$625 millones.

Entre Ríos suma conocimiento a su matriz exportadora

El presidente de la Fundación MiradorTec y ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, destacó el impacto que esta actividad puede tener para la provincia.

“A la carne y los granos, Entre Ríos hoy le suma exportar conocimiento: divisas genuinas, sin mover una tonelada y sin depender de una cosecha”.

Boleas sostuvo que se trata de talento generado en la provincia que encuentra demanda en otros mercados y que, al mismo tiempo, puede contribuir a mejorar la competitividad de las actividades productivas tradicionales.

“Ese es el sentido del MiradorTec”, afirmó.

El dato cobra relevancia además por el crecimiento que viene registrando el empleo vinculado con esta actividad. Según información del Observatorio de Estudios Económicos del MiradorTec, el empleo registrado en el sector en Entre Ríos aumentó 4% durante 2025, por encima de la media nacional.

Más exportaciones y una señal para las empresas tecnológicas

Para Carlos Pallotti, director del MiradorTec, el incremento de las ventas externas tiene un doble impacto para una provincia como Entre Ríos.

“Por un lado, genera divisas genuinas y, por el otro, permite corroborar que los productos y servicios tecnológicos producidos en la provincia son apreciados en otras partes del mundo”.

La evolución de las exportaciones de SBC funciona así como un indicador del crecimiento de un sector que reúne actividades vinculadas con el desarrollo tecnológico, servicios profesionales y generación de soluciones basadas en conocimiento.

MiradorTec, un año de crecimiento

En este proceso también aparece el MiradorTec, un centro tecnológico orientado a promover la innovación que fue creado hace menos de un año.

El espacio desarrolla proyectos y brinda acompañamiento a empresas que se encuentran en proceso de incubación. De acuerdo con la información difundida, el centro se autofinancia con los ingresos generados por las empresas y proyectos que allí se incuban.

A pocos meses de su inauguración, además, logró posicionarse en el ámbito nacional y comenzó a recibir visitas de referentes del sector tecnológico y empresarial.

El crecimiento de las exportaciones de servicios basados en el conocimiento plantea para Entre Ríos una nueva vía para generar divisas, empleo calificado y actividad económica, sumando tecnología y talento a una matriz productiva históricamente vinculada con el campo y la industria.