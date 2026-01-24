Según el informe, mientras el promedio nacional de variación real de los fondos alcanzó el 2,7%, Entre Ríos registró apenas un 0,4%, quedando por debajo de provincias vecinas como Santa Fe (0,6%) y muy lejos de Buenos Aires, que mostró un crecimiento real del 3,8%.

El cuadro elaborado por la OPC contempla tanto las transferencias automáticas como las no automáticas. En el primer rubro, la provincia recibió en 2025 un total de $2.769.293 millones, frente a los $1.959.381 millones percibidos en 2024. Si bien esto representa una suba nominal del 41,3%, al descontar el efecto de la inflación el crecimiento real se reduce a solo 0,4%.

En cuanto a las transferencias no automáticas, Entre Ríos percibió $66.703 millones, lo que implicó una variación nominal del 33,9%. No obstante, en términos reales el incremento fue de apenas 0,6%, de acuerdo al relevamiento.

Sumando ambos conceptos, la administración provincial encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio recibió en total $2.835.996 millones durante 2025. La variación real total fue del 0,4%, un nivel similar al registrado por Santa Cruz y apenas por encima de La Pampa, que mostró un crecimiento real del 0,2%.

Panorama nacional

A nivel país, el informe de la OPC muestra fuertes disparidades entre provincias. Salta y Buenos Aires lideraron el crecimiento real de recursos nacionales con 4,7% y 3,8% respectivamente. También se ubicaron entre las más favorecidas Chaco (3,7%), Neuquén (3,2%) y Tucumán (3,3%).

En contraste, Santa Fe tuvo un incremento real del 0,6%, mientras que Entre Ríos quedó entre las jurisdicciones con menor recuperación efectiva de recursos nacionales, lo que vuelve a poner en debate el impacto de la inflación sobre las finanzas provinciales y la distribución federal de fondos.