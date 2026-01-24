Economía en Argentina
Entre Ríos, entre las provincias con menor crecimiento real de fondos nacionales en 2025
Un reciente análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reveló que, pese al incremento nominal de los recursos enviados por la Nación, Entre Ríos se ubicó entre las jurisdicciones con menor crecimiento real de transferencias al cierre del cuarto trimestre de 2025.
Según el informe, mientras el promedio nacional de variación real de los fondos alcanzó el 2,7%, Entre Ríos registró apenas un 0,4%, quedando por debajo de provincias vecinas como Santa Fe (0,6%) y muy lejos de Buenos Aires, que mostró un crecimiento real del 3,8%.
El cuadro elaborado por la OPC contempla tanto las transferencias automáticas como las no automáticas. En el primer rubro, la provincia recibió en 2025 un total de $2.769.293 millones, frente a los $1.959.381 millones percibidos en 2024. Si bien esto representa una suba nominal del 41,3%, al descontar el efecto de la inflación el crecimiento real se reduce a solo 0,4%.
En cuanto a las transferencias no automáticas, Entre Ríos percibió $66.703 millones, lo que implicó una variación nominal del 33,9%. No obstante, en términos reales el incremento fue de apenas 0,6%, de acuerdo al relevamiento.
Sumando ambos conceptos, la administración provincial encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio recibió en total $2.835.996 millones durante 2025. La variación real total fue del 0,4%, un nivel similar al registrado por Santa Cruz y apenas por encima de La Pampa, que mostró un crecimiento real del 0,2%.
Panorama nacional
A nivel país, el informe de la OPC muestra fuertes disparidades entre provincias. Salta y Buenos Aires lideraron el crecimiento real de recursos nacionales con 4,7% y 3,8% respectivamente. También se ubicaron entre las más favorecidas Chaco (3,7%), Neuquén (3,2%) y Tucumán (3,3%).
En contraste, Santa Fe tuvo un incremento real del 0,6%, mientras que Entre Ríos quedó entre las jurisdicciones con menor recuperación efectiva de recursos nacionales, lo que vuelve a poner en debate el impacto de la inflación sobre las finanzas provinciales y la distribución federal de fondos.