El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de su Secretaría de Desarrollo Cultural y en coordinación con el Consejo Federal de Cultura, lleva adelante el Programa Cultura Argentina en Casa. La Secretaría de Cultura de Entre Ríos participó del proyecto, integrando artistas de la provincia.

Cultura Argentina en Casa tiene como objetivo presentar un caleidoscopio de contenidos culturales federales con la participación de más de 300 artistas de todo el país que comparten desde sus casas las expresiones artísticas de cada región con el fin de llegar a todo los hogares argentinos.

Cultura Argentina en Casa ofrece una variedad y diversidad cultural compuesta por acróbatas, artesanos y artesanas, actrices y actores, bailarinas y bailarines, titiriteros, artistas plásticos, músicas y músicos, entre otras disciplinas artísticas representativas de cada región, que se difunde a través de la plataforma Compartir Cultura, en las redes sociales del Ministerio y del Consejo Federal de Cultura, como así también en los sitios de difusión de cada una de las provincias que participan de esta iniciativa.

Con la colaboración de los organismos de su órbita -Instituto Audiovisual de Entre Ríos y del Centro Cultural La Vieja Usina-, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos gestionó la participación de 15 artistas entrerrianos de diferentes disciplinas: la payasa Peperina Mostacholi (Débora Ramírez); el músico Javier Álvarez y la música Gabriela Pérez con su dúo Seuer Montec; la música Pauli Casis; el músico Pablo Suárez; el artesano Gustavo Petrussi; el artista circense Marcos Retamozo y la artista circense Tatiana Rivoira de la Compañía Desde el Pie; la escritora Rocío Lanfranco; la música Gabriela Zonis; el actor Ignacio Koornstra; la bailarina Mónica Velez; la actriz Patricia Velzi; el actor Gustavo Bendersky; la artesana Dana Godoy; el músico Carlos Orcellet; y la bailarina Alexia Loskin. Además de los artistas que realizaron los videos han colaborado con su música Damián Lemes junto a Marcelino Wendeler, Guille Lugrin Quinteto, Juan Martín Caraballo, Diego Perichón y First Class.

El Programa Cultura Argentina en Casa es de vital importancia en el contexto de aislamiento que se atraviesa en relación a la pandemia, ya que ofrece una plataforma federal, diversa y plural de contenidos culturales que muestra el gran abanico y la calidad de los artistas del país. Al mismo tiempo, la red de contenidos brinda la posibilidad de conocer e interrelacionar a los artistas, acercar el arte y la expresión de los artistas con su público para que puedan disfrutarlo, esta vez, desde sus casas y seguir potenciando y desarrollando la cultural de la solidaridad.

Para acceder a los contenidos ingresar a:

https://compartir.cultura.gob.ar/cultura-argentina-en-casa-un-caleidoscopio-de-contenidos-culturales-federales/

Canal del Youtube Ministerio de Cultura Nación: Programa Cultura Argentina en Casa (Contenidos entrerrianos)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZYjYqQYC0NLbWc–vMR2jc3V5xM4fZZ7