La Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley el proyecto impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio que elimina la pensión vitalicia para quienes ocupen los cargos de gobernador y vicegobernador de la provincia.

De esta manera, Entre Ríos deja sin efecto la Ley Nº 4.506, sancionada en 1965, que establecía un régimen previsional especial para quienes hubieran ejercido la Gobernación y la Vicegobernación.

La iniciativa había sido enviada por Frigerio en enero de 2024 y, luego de ser tratada por ambas cámaras y modificada durante su paso por el Senado, obtuvo la sanción definitiva en Diputados.

A partir de la nueva ley, quienes ejerzan estos cargos en adelante no podrán acceder a la pensión vitalicia una vez finalizados sus mandatos.

Frigerio y Aluani serán los primeros alcanzados

La derogación también alcanza a las actuales autoridades provinciales. Por eso, Rogelio Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros gobernador y vicegobernadora que no podrán acceder al beneficio establecido por la legislación que acaba de ser derogada.

Tras la sanción, Frigerio destacó que se trata de una medida que había planteado desde el comienzo de su gestión y que forma parte de su política para eliminar beneficios especiales asociados al ejercicio de cargos públicos.

“Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Con la vicegobernadora, Alicia Aluani, seremos los primeros alcanzados por esta decisión”, afirmó.

El mandatario agregó que la medida forma parte de un proceso más amplio de transformación de la administración provincial.

“Desde el primer día de gestión venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos”, sostuvo.

¿Qué establecía la ley de 1965?

La Ley Nº 4.506 había establecido un régimen previsional especial para quienes hubieran ocupado los cargos de gobernador y vicegobernador de Entre Ríos.

Según la legislación ahora derogada, la prestación equivalía al 75% de la remuneración correspondiente al cargo.

El régimen permaneció vigente durante más de seis décadas, hasta la sanción de la nueva norma promovida por el Poder Ejecutivo provincial.

La medida forma parte de la agenda de reforma del Estado

La eliminación de la pensión se inscribe, según planteó el Gobierno provincial, dentro de una agenda vinculada con la austeridad, la transparencia y la ética pública.

El objetivo declarado es revisar regímenes especiales y eliminar beneficios que la actual gestión considera incompatibles con criterios de igualdad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Frigerio cerró su mensaje con una definición que vinculó directamente la reforma con quienes ocupan cargos de responsabilidad en el Estado: