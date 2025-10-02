El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó los nuevos valores que regirán el servicio eléctrico en toda la provincia de Entre Ríos durante octubre, en cumplimiento con las normativas de la Secretaría de Energía de la Nación. El ajuste incluye la actualización de los Precios de Referencia de la Potencia (Potref) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE), que impactan en el costo mayorista de la electricidad.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución N° 166/25, del 1 de octubre de 2025, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 28.189.

Suspensión del VAD

Más allá de la actualización nacional, el EPRE resolvió mantener vigente la asistencia provincial que busca contener el impacto en los usuarios. El interventor del organismo, Dr. Marcos Rodríguez Allende, dispuso prorrogar la Resolución N° 248/25, que estableció la suspensión transitoria del traslado del Valor Agregado de Distribución (VAD) a las facturas de los usuarios.

Esto significa que las distribuidoras no podrán aplicar en octubre el ajuste por costos de distribución previstos en sus contratos.

Subsidio provincial para los hogares más vulnerables

La resolución también ratifica la continuidad del subsidio provincial para usuarios residenciales del Segmento Nivel 2 (Menores Ingresos) del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

El beneficio consiste en un descuento del 6% sobre el VAD, aplicable hasta un consumo máximo de 300 kWh/mes para usuarios urbanos y rurales.

Asimismo, se instruyó a las distribuidoras a incluir en las facturas de los beneficiarios una leyenda visible con la frase: “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”.

Entidades de bien público

El EPRE confirmó además que se mantiene el beneficio tarifario para Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, que podrán acceder al precio correspondiente al consumo base del Nivel 2 —aunque sin subsidio provincial— para la totalidad de la energía consumida.

Energía y asistencia social

Con estas disposiciones, el gobierno provincial busca equilibrar la aplicación de los ajustes nacionales con medidas de contención que prioricen a los hogares más vulnerables y a las instituciones comunitarias. De esta manera, Entre Ríos sostiene un esquema de asistencia que combina la adecuación de costos con un marco de protección social frente a la actualización tarifaria.