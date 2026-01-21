Con la presentación de los equipos directivos y de supervisión en sus lugares de trabajo, el próximo 11 de febrero se pondrá en marcha oficialmente el calendario escolar 2026 en la provincia de Entre Ríos. Así lo establece la Resolución N° 3686, aprobada en diciembre de 2025, que define la organización académica y administrativa del sistema educativo entrerriano.

De acuerdo con la normativa, las actividades docentes comenzarán el 12 de febrero, mientras que el inicio de clases para los niveles inicial, primario y secundario está previsto para el 2 de marzo. El receso escolar de invierno se desarrollará entre el 6 y el 17 de julio, y la finalización del ciclo lectivo fue fijada para el 18 de diciembre de 2026.

El calendario se enmarca en el Plan Educativo Provincial 2023-2027, que coloca en el centro a los estudiantes y sus trayectorias escolares. En ese sentido, no solo funciona como una agenda de fechas, sino también como una herramienta pedagógica que integra instancias de formación docente, ejes transversales y las particularidades de cada modalidad educativa.

El documento contempla adecuaciones específicas para Educación Especial, Educación Técnico-Profesional, Jóvenes y Adultos, y Educación Domiciliaria y Hospitalaria, con el objetivo de garantizar respuestas acordes a la diversidad de contextos educativos de la provincia.

Organización por niveles

Para los niveles inicial y primario, el ciclo lectivo se dividirá en tres trimestres:

Primer trimestre: del 2 de marzo al 22 de mayo.

Segundo trimestre: del 26 de mayo al 28 de agosto, incluyendo el receso invernal.

Tercer trimestre: del 31 de agosto al 18 de diciembre.

En el nivel secundario, la organización será similar, con los mismos períodos trimestrales y con cierre de clases y trayectorias escolares el 18 de diciembre, contemplando las adecuaciones propias de cada modalidad.

En el nivel superior, en tanto, el calendario se estructurará en dos cuatrimestres: el primero del 9 de marzo al 3 de julio, y el segundo del 3 de agosto al 20 de noviembre.

Formación docente y ejes transversales

Durante 2026 se desarrollarán cuatro tipos de jornadas educativas: Regionales, Interinstitucionales, Institucionales y de las Áreas, orientadas a la construcción de consensos y al fortalecimiento de las prácticas de enseñanza.

Además, el calendario refuerza el abordaje de ejes transversales considerados prioritarios. Entre ellos se destacan la Educación Sexual Integral, con semanas específicas de trabajo en abril y septiembre; la alfabetización, a través del Plan Provincial de Alfabetización en los niveles inicial y primario; la convivencia escolar, con asambleas previstas para el mes de marzo; y ciencia y tecnología, mediante la participación en las Ferias de Educación en sus instancias escolar, regional y nacional, entre junio y noviembre.