La Muestra de la Construcción es una oportunidad para fortalecer los vínculos comerciales y empresariales, en incorporar la mirada profesional y académica para el desarrollo de la industria de la construcción.

Es organizada por la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en conjunto con la Municipalidad de Paraná, y se puede visitar en la Sala Mayo del puerto nuevo este viernes, de 12 a 20 y sábado y domingo, desde las 10 y hasta las 20.

De acuerdo a los datos relevados por el Instituto de Estadística y Registro de la Construcción (Ieric) duplicó la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector en los últimos tres años. Pasó de 4.800 a 8.174 en el primer semestre de 2023. El 60 por ciento corresponde a la obra pública.

Por otra parte, Bordet puso de relieve que "la Unión Industrial Argentina destacó en un comunicado que Entre Ríos es la tercer provincia en desarrollo e inversión de obra pública”, y que este año registra un “9,1 por ciento más que años anteriores”. “Esto representa 35.000 nuevos puestos de trabajo que se generaron en la provincia”, sumó el mandatario.

Bordet estuvo acompañado por la vicegobernadora, Laura Stratta, el intendente de Paraná, Adán Bahl, la presidenta de Camarco Entre Ríos, Laura Hereñú, los ministros de Economía, Hugo Ballay, de Planeamiento, Marcelo Richard, y la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo.

“Pusimos todo nuestro esfuerzo para llevar adelante acciones de gobierno para desarrollar y generar desde la industria de la construcción más calidad de vida y más empleo", afirmó Bordet.

“Trabajamos mucho todo este tiempo para poner en orden fiscal y financieramente a la provincia, y una vez que lo logramos comenzamos a desarrollar un ambicioso plan de obra pública que llevamos adelante en todo el territorio”, explicó.

Asimismo, Bordet detalló que “desde 2019 a la fecha hemos concluido 480 obras públicas en la provincia de Entre Ríos y tenemos 350 obras que se están construyendo y licitando, con una cadena de pagos que está al día, que cumple con sus certificados desde las obligaciones provinciales”.

También recordó que frente a “las dificultades en obras públicas nacionales, como fue el caso de la construcción de viviendas, sumamos desde la provincia un anticipo del 10 por ciento adicional al de Nación que brindó certidumbre a las empresas en momentos de altos índices inflacionarios para que se puedan llevar adelante las obras públicas".

"Con Beto (Bahl) en el municipio hemos trabajado de la misma manera. Nos conocemos todos, vivimos en nuestra provincia, es nuestro lugar de origen, tenemos nuestra familia acá, y queremos a Entre Ríos. Queremos poder seguir llevando adelante esto que empezamos y todas las cosas que están pendientes. En eso estamos trabajando con Beto”, agregó Bordet.

“No somos los que hablamos de empresarios prebendarios, lo hemos demostrado con licitaciones transparentes, donde cualquier empresa se puede presentar y desarrollar. Nosotros creemos en nuestros empresarios de la construcción, porque nos conocemos, porque sabemos de la calidad de cada empresa entrerriana y de lo que hacen y aportan para el desarrollo”, continuó.

Para finalizar, el mandatario advirtió que “vemos con preocupación cuando se habla de programas de ajuste a la obra pública para volver a paralizar obras. O muchísimo más cuando se habla que la obra pública va a ser por iniciativas privadas o PPP (Participación Público-Privada), que han fracasado rotundamente y que los modelos que están en otros países también han fracasado. Entonces, creo que el camino va por acá: con diálogo, con consensos, con entendimiento y fundamentalmente con respeto. Y esto es lo que hemos hecho estos años y que vamos a seguir haciendo en los años siguientes”.



También estuvieron presentes el presidente de Enersa, Ramiro Caminos; y las autoridades de Camarco Santa Fe, del Consejo Empresario y representantes de colegios profesionales, sindicatos y empresas.

Transformación a través de la obra pública

Por su parte, el intendente Bahl afirmó que “desde el municipio acompañamos esta muestra, primero porque nos llena de orgullo ver toda la fuerza de este sector; y segundo, porque es un sector estratégico, que nos permitió llevar la transformación a través de la obra pública a cada rincón de la ciudad, que es el plan que también tenemos para Entre Ríos”.

“La obra pública, a su vez, impulsa la obra privada. Porque donde se hace una ruta, una escuela, una calle, todo se comienza a desarrollar: proyectos de viviendas, nuevos negocios. Y eso se traduce en crecimiento y empleo para nuestros vecinos”, apuntó Bahl.

Trabajo conjunto, alianzas y redes

En tanto, la presidenta de la Comarco delegación Entre Ríos, Laura Hereñú, manifestó su alegría por dejar inaugurada la tercera edición de la muestra. Valoró el acompañamiento de los proveedores de servicios y materiales para la construcción "que nos han apoyado fuertemente".

La representante de las empresas de la construcción entrerriana agradeció también la presencia del gobernador Gustavo Bordet, y el acompañamiento de su gestión en la obra pública, "que ha sido importantísimo y hacen que realmente hoy estemos acá con mucha gente que se ha reactivado, que pudo crecer y que apuesta por esta provincia para instalarse".

En ese mismo orden de cosas destacó el acompañamiento de la vicegobernadora Laura Stratta para el programa Mujeres Construyen y del intendente de Paraná, Adán Bahl, "que nos ha apoyado en la organización y ha posibilitado durante estos tres años que nos mostremos como sector". Mencionó además el trabajo conjunto con el gobierno provincial para "mejorar la gestión y generar movilidad. Esto se ve reflejado en la obra pública".

"Hay muchas entidades que nos vienen acompañando, no solo en este evento, sino también en pensar propuestas a futuro para esta provincia. Esto es importante porque se ha tejido muchas alianzas", remarcó. Puso de relieve la presencia de los representantes de las y los trabajadores de la construcción "porque siempre medimos la cadena de la cantidad de trabajadores que tenemos y la idea de la muestra es poder ver también a las y los que están detrás", señaló Hereñú.

"Acá hay mucha gente que trabaja, genera mano de obra y oportunidades y es importante que estén en un escenario común y lo podamos ver. La construcción, tanto en la obra pública como privada, son motores y dinamizadores de la economía. La idea de la muestra es empezar a tejer redes que generen más oportunidades de negocios, comerciales y que muestren a la ciudadanía el potencial que tiene este sector", concluyó.