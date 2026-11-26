Crear una empresa en Entre Ríos tendrá un trámite más rápido y completamente digital. El Gobierno provincial presentó Tu SAS 100% Digital, una herramienta que permitirá constituir e inscribir Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) sin presentar documentación en papel ni trasladarse hasta Paraná.

Según se informó durante la presentación, el nuevo sistema reducirá los plazos de gestión de los actuales tres o cuatro meses a un período estimado de entre cuatro y seis días hábiles. A partir del 1 de diciembre, la constitución de este tipo de sociedades se realizará exclusivamente por vía digital.

El lanzamiento se concretó este miércoles en el Mirador TEC, con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza; y el secretario de Justicia, Julián Maneiro.

Cómo funcionará el nuevo trámite

La plataforma estará disponible a través del sitio entrerios.gov.ar/sasdigital y permitirá realizar todo el procedimiento de constitución de una SAS desde cualquier punto de la provincia.

El sistema contempla un modelo de contrato preaprobado con 24 objetos sociales, a partir del cual los emprendedores podrán elaborar el documento constitutivo. Luego deberán generar el acta correspondiente e iniciar la inscripción utilizando su cuenta de Mi Entre Ríos.

La iniciativa fue desarrollada en conjunto por la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público, dependiente de la Secretaría de Justicia, y la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación.

El objetivo es simplificar los procedimientos administrativos, acortar los tiempos de respuesta y facilitar el acceso a herramientas legales para quienes buscan iniciar una actividad empresarial.

Qué dijeron los funcionarios

Durante el acto, Mauricio Colello sostuvo que la modernización apunta a transformar el funcionamiento del Estado para acercarlo a los ciudadanos. También planteó la necesidad de fortalecer el vínculo con el sector privado.

"El gobierno provincial tiene que empezar a mirar al sector privado como un aliado. Tiene que ponerse del lado de quienes producen, arriesgan y generan trabajo", expresó el funcionario, al señalar que se busca generar condiciones para que más proyectos se desarrollen en Entre Ríos.

Por su parte, Julián Maneiro explicó que la figura de las Sociedades por Acciones Simplificadas busca flexibilizar la constitución de empresas y facilitar la protección del patrimonio y las inversiones.

El secretario de Justicia aclaró que la digitalización no implica una reducción de los controles legales: "Los controles son los mismos que prevé actualmente la legislación general, además también están los controles fiscales que realiza ATER", precisó.

A su turno, Emanuel Gainza destacó que desde el 1 de diciembre el trámite será completamente digital y señaló que el cambio busca modificar la relación entre la administración pública y los ciudadanos.

"Lo que estamos haciendo en estas iniciativas de modernización tiene que ver con reemplazar esto de que el ciudadano se tiene que acomodar al Estado y empezar el Estado a trabajar en pos de los ciudadanos", afirmó.

Con esta herramienta, el Gobierno provincial incorpora un nuevo procedimiento digital para la creación de empresas, con el propósito de reducir gestiones presenciales y facilitar el inicio de actividades comerciales y productivas en Entre Ríos.