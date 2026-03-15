El gobierno de Entre Ríos expresó su satisfacción por la participación de la provincia en Expoagro edición YPF Agro, una de las principales muestras del sector agroindustrial del país, que se desarrolla en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Funcionarios provinciales acompañaron a empresas y productores entrerrianos durante la exposición y destacaron el potencial productivo y tecnológico de la provincia.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, informó que 30 empresas entrerrianas participaron de la muestra y subrayó el avance tecnológico que se observa en el sector. El funcionario recordó que Entre Ríos fue la primera provincia en regular el uso de drones en la actividad agrícola, y mencionó iniciativas presentadas durante la exposición, como un laboratorio para estudiar la chicharrita del maíz, una plaga que afecta a la producción.

Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, destacó la relevancia del sector agropecuario para la economía provincial y afirmó que se trata del principal motor productivo de Entre Ríos.

“Uno llega acá y se vuelve absolutamente entusiasmado al ver el potencial del sector y la decisión tomada por el gobernador Rogelio Frigerio y por el gobierno provincial desde diciembre de 2023, que es acompañar al sector privado para que crezca”, sostuvo.

El funcionario también recordó que ese acompañamiento se viene impulsando a través de políticas de ordenamiento fiscal y responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas, entre las que mencionó la disminución de la presión tributaria aplicada por la actual gestión para favorecer el desarrollo de la actividad productiva.

Boleas destacó además la importancia de la articulación entre el sector público y el privado como estrategia para fortalecer el crecimiento. En ese sentido, señaló como ejemplo el proyecto MiradorTec, donde ya se han instalado empresas vinculadas a la tecnología aplicada a la producción. “Ese va a seguir siendo nuestro camino”, aseguró.

En tanto, el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti, advirtió sobre la posibilidad de que la Unión Europea impulse barreras paraarancelarias que dificulten la exportación de biocombustibles argentinos, lo que podría impactar negativamente en las cadenas productivas de la Región Centro.

Frente a este escenario, Benedetti valoró el trabajo conjunto entre representantes políticos, entidades del sector y cámaras empresarias para visibilizar la problemática y defender la competitividad del sector. También destacó el potencial agroindustrial de Entre Ríos y las medidas impulsadas por el gobierno provincial para mejorar la competitividad, entre ellas el ordenamiento de los costos energéticos y herramientas de incentivo a la inversión.

Por último, la directora de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, remarcó que el gobierno provincial trabaja para acompañar a las pymes mediante capacitaciones y herramientas de financiamiento.

En ese marco, valoró la firma de un acuerdo mediante el cual la provincia bonificará tres puntos de tasa para créditos otorgados por el Banco Nación a productores entrerrianos, con el objetivo de fortalecer la inversión y el desarrollo productivo en el sector agroindustrial.