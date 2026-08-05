El Gobierno de Entre Ríos avanza en el desarrollo de una herramienta digital destinada a orientar a personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género, con el objetivo de facilitar el acceso a información oficial, recursos institucionales y organismos de asistencia.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Políticas del Cuidado, en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y busca incorporar un dispositivo tecnológico que permita ofrecer una primera orientación segura basada en la normativa vigente y en los protocolos de actuación existentes.

Una herramienta para facilitar el acceso a derechos

Desde la cartera provincial explicaron que la plataforma funcionará como un canal de consulta y acompañamiento inicial, brindando información validada para que las personas puedan identificar los organismos competentes según cada situación.

No obstante, aclararon que la herramienta no reemplazará la intervención de los equipos profesionales, la atención presencial ni los servicios de emergencia, sino que actuará como un complemento para mejorar el acceso a los dispositivos de asistencia ya existentes.

Entre sus principales funciones se prevé:

Brindar información oficial y actualizada.

Orientar sobre los pasos a seguir ante situaciones de violencia de género.

Facilitar el acceso a organismos provinciales especializados.

Organizar normativa, protocolos y recursos institucionales en un único espacio de consulta.

Trabajo conjunto entre organismos e instituciones

Los avances del proyecto fueron presentados durante dos jornadas de trabajo realizadas los días 29 y 30 de julio en el Centro Cultural La Vieja Usina, en la ciudad de Paraná.

Los encuentros fueron organizados por la Dirección de Mujeres y reunieron a representantes de distintos organismos provinciales, integrantes de los poderes Judicial y Legislativo, universidades y organizaciones vinculadas con la prevención y el abordaje de las violencias por motivos de género.

Durante las reuniones se expuso el funcionamiento inicial de la herramienta y se definieron aspectos centrales para su desarrollo, entre ellos:

Los criterios de funcionamiento.

Los estándares de seguridad y confidencialidad.

Los mecanismos de orientación y derivación.

La organización de la base de conocimiento, integrada por legislación, protocolos y circuitos institucionales.

Una construcción interdisciplinaria

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano destacaron que el proyecto se desarrolla con una perspectiva interdisciplinaria e interinstitucional, aprovechando la experiencia de los organismos que intervienen diariamente en la atención de estas situaciones.

La propuesta busca construir una plataforma que responda a las necesidades reales de quienes requieren información o acompañamiento, fortaleciendo la articulación entre las distintas áreas del Estado.

Amplia participación institucional

Las jornadas contaron con la participación de la secretaria de Políticas del Cuidado, Ayelén Acosta; la directora de Mujeres, Joaquina Brondi; equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Humano y representantes de diversos organismos provinciales.

También participaron integrantes de:

Secretaría de Justicia.

Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito.

Programa Provincial de Prevención y Abordaje en Violencia Social del Ministerio de Salud.

Policía de Entre Ríos.

Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

Secretaría de Trabajo.

Consejo General de Educación (CGE).

En la segunda jornada se sumaron representantes de la Oficina de Violencia de Género, el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, el Observatorio de Género y Derechos Humanos del Senado, además de equipos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), organizaciones de la sociedad civil y estudiantes universitarios.

El proyecto continuará en las próximas semanas

Según informaron desde el Gobierno provincial, el desarrollo de la herramienta continuará mediante nuevas instancias de trabajo colaborativo previstas para los próximos días.

El objetivo es consolidar un recurso tecnológico que permita fortalecer el acceso a derechos, mejorar la orientación de las personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género y optimizar la articulación entre los distintos organismos encargados de brindar asistencia en Entre Ríos.