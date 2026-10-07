El Gobierno de Entre Ríos avanza en el desarrollo de una herramienta digital destinada a facilitar el acceso a información y recursos ante situaciones de violencia por motivos de género.

El proyecto es coordinado por la Dirección de Mujeres, dependiente de la Secretaría de Políticas del Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano, en articulación con distintos organismos provinciales que integran la Mesa Transministerial para el abordaje de Género.

La herramienta estará dirigida tanto a personas que atraviesan situaciones de violencia como a quienes realizan tareas de acompañamiento. Permitirá consultar información sobre derechos, identificar organismos y servicios disponibles y conocer los canales de atención correspondientes a cada situación.

Uno de los componentes centrales será el uso de inteligencia artificial para organizar y presentar la información de manera accesible. Para ello, se utilizarán contenidos, normativas, protocolos, circuitos de actuación y recursos institucionales previamente seleccionados y validados por equipos profesionales.

Una herramienta de orientación inicial

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el recurso no tendrá como objetivo reemplazar la atención profesional, los servicios de emergencia ni la intervención de los organismos competentes.

Su función será brindar una primera orientación y facilitar el acceso a los dispositivos que ya existen en Entre Ríos, guiando a cada persona hacia el organismo o servicio que corresponda según la situación planteada.

Para avanzar en su desarrollo, los equipos trabajan en la selección y validación de los contenidos que integrarán la herramienta. También se revisan protocolos, criterios de derivación y posibles escenarios de riesgo.

El proceso incluye además la evaluación de las respuestas que proporcione el sistema, la actualización periódica de la información y la identificación de posibles errores o sesgos.

Trabajo entre distintos organismos

La propuesta se desarrolla de manera interinstitucional. Participan profesionales de la Dirección de Mujeres, la Secretaría de Justicia, la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, el Programa Provincial de Prevención y Abordaje en Violencia Social del Ministerio de Salud y la Dirección General de Primer Nivel de Atención de la Policía de Entre Ríos.

También intervienen el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), la Secretaría de Trabajo y el Consejo General de Educación.

A este trabajo se suma un profesional vinculado a la iniciativa en representación del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El objetivo es que la herramienta reúna información confiable y actualizada sobre los recursos disponibles en la provincia y permita acceder a ellos de una manera más sencilla, especialmente en situaciones en las que conocer rápidamente dónde pedir ayuda puede ser determinante.