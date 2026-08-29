El Gobierno de Entre Ríos declaró el Estado de Emergencia Hídrica en toda la provincia durante 180 días, ante el escenario hidrometeorológico previsto para los próximos meses y el riesgo asociado al fenómeno de El Niño.

La medida fue establecida mediante el Decreto N.º 2026-2660-E-GER-GOB, firmado el 27 de agosto por el gobernador Rogelio Frigerio, a partir del Informe Técnico de Riesgo Hídrico elaborado por la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias.

El objetivo, según establece la norma, es anticiparse a posibles situaciones críticas, completar obras, agilizar contrataciones y disponer de recursos para prevenir, mitigar y reducir eventuales daños sobre la población, la infraestructura, los servicios esenciales y las actividades productivas.

¿Qué implica la Emergencia Hídrica en Entre Ríos?

La declaración tendrá una vigencia de 180 días corridos, contados desde su publicación en el Boletín Oficial.

El decreto establece que la emergencia permitirá facilitar la planificación, coordinación y ejecución de acciones preventivas y de respuesta frente al riesgo hídrico identificado.

Entre las tareas contempladas se encuentran:

Reparación, refuerzo, limpieza y protección de defensas.

Adecuación de sistemas de drenaje.

Limpieza de alcantarillas, canales y cunetas.

Remoción de obstrucciones.

Reparación y refuerzo de terraplenes.

Protección de márgenes erosionadas.

Puesta en condiciones de estaciones de bombeo.

Estabilización de caminos.

Disponibilidad anticipada de insumos, maquinaria y equipamiento.

De esta manera, la provincia busca contar con capacidad operativa antes de que puedan presentarse las situaciones de mayor impacto.

El Gobierno podrá agilizar contrataciones y obras

Uno de los puntos centrales del decreto está relacionado con los procedimientos administrativos necesarios para ejecutar las tareas.

La norma faculta a los ministerios y organismos de la Administración Pública Provincial, dentro de sus respectivas competencias, a adoptar las medidas administrativas, técnicas y operativas necesarias para cumplir con los objetivos de la emergencia.

Cuando corresponda, también podrán tramitarse contrataciones directas por vía de excepción, de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley N.º 5.140 y sus modificatorias y en la Ley de Obras Públicas N.º 6.351.

Sin embargo, el decreto establece que cada contratación deberá estar debidamente fundamentada.

Los trámites deberán especificar las razones que justifican su realización, explicar la relación directa entre el bien, servicio u obra requerida y la situación de emergencia, y contar con la autorización de la autoridad correspondiente.

También habrá adecuaciones presupuestarias

El decreto contempla además la posibilidad de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para afrontar los gastos derivados de las acciones previstas dentro de la emergencia.

Estas modificaciones deberán realizarse de acuerdo con las disposiciones presupuestarias y financieras vigentes.

El objetivo es que los organismos provinciales puedan disponer de los recursos necesarios para ejecutar obras y medidas preventivas sin esperar a que se produzca una situación de emergencia concreta.

La provincia pide trabajar junto a los municipios

La declaración de emergencia alcanza a todo Entre Ríos, pero el decreto también plantea la necesidad de coordinar las acciones con los gobiernos locales.

Por eso, la Provincia invitó a municipios y comunas a adoptar, dentro de sus respectivas competencias, medidas destinadas a prevenir, mitigar y reducir los posibles efectos del escenario hidrometeorológico.

La coordinación deberá contemplar especialmente la protección de la población, la infraestructura, los servicios esenciales y las actividades productivas.

Una medida preventiva frente al escenario de El Niño

La decisión del Gobierno entrerriano se fundamenta en el Informe Técnico de Riesgo Hídrico y en las condiciones hidrometeorológicas previstas para los próximos meses.

En este contexto, la emergencia no se limita a responder ante una eventual inundación: busca anticipar las obras, contrataciones y recursos necesarios para reducir los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

Así, durante los próximos seis meses, la Provincia contará con un marco específico para avanzar en trabajos de infraestructura hídrica, mantenimiento de defensas y drenajes y preparación de los equipos que deberán intervenir ante eventuales contingencias.