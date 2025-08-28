La Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos inició este jueves el tratamiento del proyecto de Ley de Mitigación y Adaptación Climática Provincial (Expte. Nº 28.345), impulsado por el diputado Juan Rossi en conjunto con la Secretaría de Ambiente. Se trata del primer proyecto integral en la materia en la provincia y busca establecer una agenda común frente a la crisis climática.

“Por primera vez en Entre Ríos se pone este tema en el centro del debate legislativo, por decisión política del gobernador Rogelio Frigerio y un trabajo conjunto con diferentes áreas del Gobierno provincial. Con esta ley pretendemos brindar una herramienta más para enfrentar una crisis global de la que no estamos exentos, exigiendo mayores esfuerzos a quienes más contaminan”, expresó Rossi, presidente de la comisión.

En el debate participaron especialistas y referentes en cambio climático y energías renovables, entre ellos:

Maximiliano Gómez , licenciado en Ciencia Política y director de Ambiente y Cambio Climático.

, licenciado en Ciencia Política y director de Ambiente y Cambio Climático. Pablo Kriger , licenciado en Ciencia Política y responsable del diseño del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático.

, licenciado en Ciencia Política y responsable del diseño del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático. César Augusto Aguirre , doctor ingeniero en Mecánica, a cargo de la coordinación de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la provincia.

, doctor ingeniero en Mecánica, a cargo de la coordinación de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la provincia. Gabriela Viviana Müller , doctora en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, integrante de la Comisión Provincial de Expertos en Cambio Climático de Santa Fe.

, doctora en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, integrante de la Comisión Provincial de Expertos en Cambio Climático de Santa Fe. Enrique Riegelhaupt, ingeniero agrónomo y especialista en energía renovable y medio ambiente.

El proyecto se estructura sobre tres ejes centrales:

Plan Provincial de Cambio Climático, que incorpora un mapa de gases de efecto invernadero (GEI) para identificar sectores y zonas más afectadas, e implementa estrategias de mitigación y adaptación. Gabinete Provincial de Cambio Climático, integrado por las máximas autoridades del Ejecutivo, encargado de diseñar y gestionar el plan. Estrategia Financiera Climática, que contempla créditos verdes, incentivos fiscales y pagos por servicios ambientales, además de acciones de educación, concientización y participación ciudadana.

El debate legislativo continuará en próximas sesiones, con el objetivo de avanzar en un marco normativo que permita a Entre Ríos alinearse a los compromisos internacionales en materia ambiental y fortalecer las políticas públicas frente al cambio climático.