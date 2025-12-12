La Cámara de Senadores de Entre Ríos convirtió en ley este jueves dos iniciativas clave para el fortalecimiento de las políticas ambientales de la provincia: la creación del Área Natural Protegida “Les Amis”, en el departamento Gualeguaychú, y la declaración de la Palmera Yatay como el primer Monumento Natural de la flora entrerriana.

“Les Amis”, una reserva que integra conservación y producción sustentable

Ubicada en el Centro Rural de Población Enrique Carbó, “Les Amis” fue incorporada al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas bajo la categoría Reserva de Usos Múltiples, con una superficie total de 129 hectáreas.

Se trata de la primera reserva provincial en la que la actividad productiva —la cría bovina de la raza Wagyu— se integra explícitamente a los objetivos de conservación, configurando un modelo de manejo que articula producción sustentable, restauración ambiental y protección de la biodiversidad.

El establecimiento cuenta con el sello verde “Raíz Nativa”, creado por Resolución Nº 1.149 de la Secretaría de Ambiente, que certifica prácticas productivas compatibles con la conservación. La incorporación al sistema provincial formaliza este esquema de trabajo y lo reconoce como un ejemplo de equilibrio entre actividad rural y cuidado del entorno natural.

La Palmera Yatay, primer Monumento Natural de Entre Ríos

La Legislatura aprobó también la declaración de la Palmera Yatay (Butia yatay) como Monumento Natural, una figura prevista en la Ley 10.479 que otorga protección prioritaria a elementos del patrimonio natural provincial. Con esta medida, la Palmera Yatay se convierte en la primera especie vegetal de Entre Ríos en recibir este estatus.

La decisión adquiere especial relevancia ante las amenazas antrópicas y sanitarias que enfrentan los palmares de yatay en la región, lo que hace necesario reforzar su conservación y promover acciones de manejo responsable.

Asimismo, la ley establece el 13 de marzo como Día Provincial de la Palmera Yatay, con el objetivo de fomentar su valoración, cuidado y difusión en la comunidad.

Compromiso ambiental provincial

Ambas iniciativas reflejan la orientación del Gobierno de Entre Ríos hacia un fortalecimiento de las políticas ambientales, integrando conservación, producción sustentable y educación ambiental. La nueva reserva y la protección de la Palmera Yatay se suman a los esfuerzos provinciales para preservar ecosistemas estratégicos y promover prácticas responsables en el uso del territorio.