A través de la Dirección Provincial de Defensa Civil, se desarrollan reuniones de trabajo con autoridades locales para unificar protocolos de actuación, fortalecer los sistemas de alerta temprana y definir los mecanismos de asistencia en caso de emergencias.

Monitoreo y prevención

La estrategia contempla el seguimiento permanente de los ríos Paraná y Uruguay, la utilización de mapas de riesgo elaborados junto a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la coordinación con distintas áreas del Estado provincial para brindar apoyo logístico a los municipios.

En paralelo, las comunas avanzan con tareas preventivas como la limpieza de desagües pluviales, el mantenimiento de defensas, el saneamiento urbano y el control de bocas de tormenta, con el objetivo de reducir el impacto de las lluvias intensas.

Dos escenarios de riesgo

Desde Defensa Civil explicaron que el plan contempla dos situaciones principales: el riesgo provocado por precipitaciones abundantes en cortos períodos y las posibles crecidas de los ríos Paraná y Uruguay como consecuencia del aumento de caudales en las cuencas del sur de Brasil.

La principal preocupación se concentra actualmente en la costa del río Uruguay, donde las crecidas suelen producirse con mayor rapidez, especialmente durante la primavera, estación que coincidiría con la presencia de El Niño.

Además, las autoridades advirtieron que los suelos de gran parte de la provincia ya presentan un elevado nivel de saturación debido a las lluvias registradas en los últimos meses.

Trabajo en las zonas más vulnerables

En ciudades como Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, las acciones se centran en el monitoreo permanente del nivel del río Uruguay y en la preparación de los sistemas de alerta.

En tanto, en el delta entrerriano, especialmente en Villa Paranacito, Ibicuy y Ceibas, se planifican los operativos logísticos para eventuales evacuaciones, el traslado de hacienda hacia zonas seguras y el mantenimiento de la transitabilidad en la Ruta Nacional 12 y otros accesos.

Por otra parte, en localidades del interior como Gualeguay, Villaguay y Rosario del Tala, los trabajos apuntan principalmente a reducir el riesgo de anegamientos mediante el control de arroyos y cuencas menores.

Recomendaciones para la población

Desde el Gobierno provincial recordaron que la prevención también depende de la colaboración de la comunidad.

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener limpios los desagües y canaletas domiciliarias, no sacar los residuos durante jornadas de lluvias intensas para evitar la obstrucción de los sistemas pluviales y tener a mano los teléfonos de emergencia.

En caso de necesitar asistencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con Bomberos al 100.