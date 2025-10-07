La Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Deportes, acompañó a la delegación entrerriana que finalizó una semana histórica en Mar del Plata, tras su destacada participación en la edición nacional de los Juegos Deportivos Evita 2025.

La competencia, que concluyó este sábado al mediodía, reunió a miles de jóvenes de todo el país en 36 disciplinas —29 convencionales y 7 adaptadas— consolidándose como la política pública de inclusión deportiva más importante de la Argentina.

La delegación de Entre Ríos logró un total de 57 medallas, distribuidas en 20 de oro, 15 de plata y 22 de bronce, alcanzadas en deportes individuales y colectivos, tanto en categorías convencionales como adaptadas. Estos resultados reflejan el amplio desarrollo deportivo que la provincia impulsa en todo su territorio.

Desde la Secretaría General de la Gobernación se destacó la magnitud del evento y la oportunidad que representó para los jóvenes entrerrianos de compartir experiencias, competir con pares de otras provincias y fortalecer su desarrollo humano y deportivo.

“Nuestros jóvenes demostraron que el deporte es mucho más que competencia: es trabajo en equipo, inclusión y aprendizaje; y como gestión provincial estamos orgullosos de haberlos podido acompañar”, expresó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

Por su parte, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, valoró tanto el desempeño competitivo como la satisfacción de los jóvenes participantes, subrayando la importancia de la convivencia y el aprendizaje como objetivos centrales de esta instancia nacional.

Además, la Secretaría de Deportes continúa avanzando en políticas estructurales para el desarrollo del deporte entrerriano, entre ellas la próxima implementación de la Ley de Mecenazgo, la firma de un convenio con el Consejo General de Educación y el acompañamiento a proyectos de proyección internacional, como la postulación de Entre Ríos como sede de competencias de sóftbol.

Con este cierre, la provincia reafirma su compromiso con una política deportiva inclusiva, que busca llegar a cada rincón del territorio, promoviendo la formación, la participación y el desarrollo integral de sus jóvenes deportistas.