El Sector Público No Financiero de Entre Ríos registró durante el primer semestre de 2026 un resultado primario superavitario de $145.533 millones. Al descontar el pago de intereses de la deuda, que alcanzó los $69.605 millones, el resultado financiero también fue positivo y llegó a $75.928 millones.

Los datos surgen de un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos, que analiza la evolución de los ingresos, los gastos y el endeudamiento de la administración provincial hasta junio.

El estudio toma como referencia una inflación acumulada del 16,8% hasta junio de 2026 y una variación interanual del 33,5%.

Los ingresos cayeron 1% en términos reales

Entre enero y junio, la Provincia acumuló $3,21 billones de recursos, frente a los $2,44 billones registrados durante el mismo período de 2025. El incremento nominal fue del 32%, pero, al descontar el efecto de la inflación, los recursos mostraron una caída real del 1%.

Los recursos tributarios de origen nacional, principalmente provenientes de la coparticipación, representaron el 52% del total. En términos reales, disminuyeron un 3% interanual.

En cambio, los tributos provinciales tuvieron una evolución diferente y registraron un crecimiento real del 5%.

Las transferencias corrientes del Gobierno nacional aumentaron un 34% en términos reales, aunque su participación sobre el total de los recursos continúa siendo reducida, por lo que su incidencia sobre los ingresos provinciales es limitada.

Ingresos propios: Ingresos Brutos concentra la recaudación

El informe también analiza los recursos provinciales expresados en dólares para comparar su evolución entre períodos.

Durante el segundo trimestre de 2026, los recursos acumulados alcanzaron los US$1.242 millones, un 19% más que en igual período de 2025.

Dentro de ese monto, los recursos tributarios de origen nacional representaron US$660 millones, con un incremento interanual del 9%.

Los tributos provinciales, en tanto, alcanzaron los US$243 millones, un 13% más que durante el segundo trimestre del año anterior.

Dentro de la recaudación provincial, el 67% corresponde a Ingresos Brutos. Le siguen el Impuesto Inmobiliario Urbano, con el 9%; Sellos, con el 8%; el Impuesto Automotor, con el 11%; y el Inmobiliario Rural, con el 5%.

El gasto público cayó 5% en términos reales

El gasto total de la Provincia alcanzó los $3,14 billones durante los primeros seis meses del año. En términos nominales aumentó un 26%, pero al considerar la inflación presentó una reducción real del 5%.

La mayor parte del gasto corresponde a erogaciones corrientes, que representan el 96% del total y disminuyeron un 6% real.

Dentro de este grupo, los principales componentes son el gasto en personal y la seguridad social.

El gasto en personal, que representa el 41% del total, aumentó nominalmente un 20%, pero cayó un 10% en términos reales.

La seguridad social, que representa el 24% del gasto, creció un 24% nominal y disminuyó un 6% real.

La coparticipación destinada a los municipios representa el 10% del gasto total y registró una caída real del 3%.

En sentido contrario, los gastos en bienes y servicios aumentaron un 3% real.

La inversión pública creció 33%

Uno de los datos destacados del informe aparece en los gastos de capital, que aumentaron un 33% en términos reales durante el primer semestre.

La inversión real directa, vinculada principalmente con la obra pública, alcanzó los $96.947 millones, un 69% más en términos nominales y un 27% más en términos reales que en el mismo período de 2025.

Medida en dólares, la inversión real directa llegó a US$45 millones durante el segundo trimestre, con un incremento interanual del 45%.

Este componente representó aproximadamente el 4% del gasto total durante ese período.

El gasto rígido representa el 77%

El informe identifica como gastos rígidos aquellos vinculados con personal, seguridad social y coparticipación a municipios, debido a que presentan mayores dificultades para ser reducidos.

Durante el segundo trimestre de 2026, estos gastos alcanzaron los US$921 millones y representaron el 77% del gasto total.

Según el análisis del IIES, esta participación se mantuvo relativamente estable durante los últimos tres años.

En tanto, el gasto total acumulado durante el segundo trimestre alcanzó los US$1.197 millones, apenas un 1% más que en igual período de 2025.

La deuda provincial llegó a $1,015 billones

El stock de deuda pública de Entre Ríos alcanzó en junio de 2026 los $1.015.016 millones.

Según el informe, este monto equivale al 30% de los recursos públicos provinciales acumulados durante el año. Si bien la deuda aumentó nominalmente un 20% respecto de junio de 2025, al descontar la inflación interanual del 33,5% se observa una reducción real del 10%.

La composición de la deuda muestra que:

62% corresponde a títulos públicos, por unos $624 mil millones.

corresponde a títulos públicos, por unos $624 mil millones. 32% corresponde al Estado nacional, por unos $347 mil millones.

corresponde al Estado nacional, por unos $347 mil millones. 5% corresponde a entidades bancarias y deuda consolidada, por unos $43 mil millones.

El informe señala además que la deuda con el Estado nacional aumentó un 21% nominal, aunque cayó un 9% real. Los títulos públicos crecieron un 57% nominal y un 17% real, mientras que la deuda con entidades bancarias disminuyó un 73% nominal y un 80% real.

El 84% de la deuda está denominada en dólares

Uno de los aspectos señalados por el IIES es la composición de la deuda según la moneda.

En junio de 2026, el 84% de la deuda provincial estaba denominada en moneda extranjera, frente al 77% registrado un año antes. Esto implica un aumento de siete puntos porcentuales en la participación de la deuda en dólares.

Dentro de ese componente se encuentran los títulos de deuda pública correspondientes a las emisiones de 2017, que representan el 9%; los nuevos bonos de deuda pública emitidos a comienzos de 2026, que concentran el 52%; y el financiamiento de convenios bilaterales internacionales con el Gobierno nacional, que representa el 38%.

Un primer semestre con resultado fiscal positivo

Los números relevados por el Consejo Empresario muestran que, hasta junio de 2026, la Provincia mantuvo un resultado primario positivo de $145.533 millones y un resultado financiero superavitario de $75.928 millones, aun después de afrontar $69.605 millones en intereses de deuda.

El escenario combina una reducción real de los recursos del 1% con una disminución del gasto primario del 5%. Al mismo tiempo, el informe registra un crecimiento de la inversión pública y una recomposición de los recursos tributarios provinciales.

El análisis también identifica dos elementos que siguen teniendo un peso relevante en las cuentas provinciales: la dependencia de los recursos de origen nacional, que representan más de la mitad de los ingresos, y la elevada participación de la deuda denominada en moneda extranjera.