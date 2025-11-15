Este viernes se llevó adelante la edición 2025 de La Noche de los Museos Entrerrianos, una propuesta que ya se convirtió en una marca registrada en el calendario cultural de la provincia. Organizada por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y el Consejo Provincial de Cultura, la jornada reunió a más de 120 instituciones que abrieron sus puertas para recibir a miles de entrerrianos en toda la provincia.

Museos, archivos, centros culturales y espacios comunitarios ofrecieron visitas guiadas, exposiciones, música en vivo, actividades para las infancias, proyecciones y propuestas gastronómicas, todo con entrada libre y gratuita. Las calles, plazas y edificios patrimoniales se poblaron de familias, estudiantes y turistas que aprovecharon la ocasión para recorrer, descubrir y reencontrarse con la historia y el arte local.

Una marca que crece año a año

La Noche de los Museos Entrerrianos continúa afianzándose como una celebración que convoca a cientos de ciudadanos alrededor del patrimonio cultural. La propuesta no solo invita a reconocer y resignificar el pasado, sino también a imaginar el futuro a partir de la identidad colectiva.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, definió la jornada como “una noche muy linda y un día histórico”. Subrayó que recorrer estos espacios con los seres queridos implica “elegir pasar el tiempo de otra manera, en un mundo que nos mantiene siempre acelerados” y destacó el valor de una actividad que invita a “contemplar y descubrir”. Además, puso en relieve el despliegue provincial con más de 120 museos abiertos, el trabajo conjunto con los municipios y el rol de estos espacios como guardianes de “voces, historias y nuestro ADN cultural”.

Participación creciente y patrimonio en diálogo

El secretario de Cultura, Julián Stoppello, celebró la adhesión creciente de instituciones en toda la provincia y el compromiso de quienes trabajan en cada museo. Afirmó que la propuesta se consolida edición tras edición y que la visibilización del patrimonio entrerriano no se limita al pasado, sino que dialoga permanentemente con la identidad actual. También destacó las actividades especialmente preparadas para las familias y el valor de poner en primer plano los bienes culturales de Entre Ríos.

Los ministros Daniel Blanzaco (Salud) y Fabián Boleas (Hacienda) acompañaron el recorrido oficial. Blanzaco valoró la organización y la atmósfera festiva de la jornada, además de evocar su vínculo personal con el Museo Serrano. Boleas remarcó la importancia de preservar y compartir el patrimonio provincial y celebró una noche que calificó como “encuentro y alegría” para toda la comunidad entrerriana.

Paraná: música, gastronomía y celebración en Plaza Alvear

En la capital provincial, la Plaza Alvear se convirtió en uno de los epicentros de la noche. Allí, vecinos y visitantes disfrutaron de propuestas gastronómicas y de una variada programación musical, que incluyó presentaciones del Ensamble de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio (FHAyCS-UADER), Varietales Coro —con un homenaje al rock nacional— y el grupo Te traigo un son.

La combinación de arte, música y patrimonio volvió a demostrar el carácter plural y comunitario de una propuesta que, año tras año, reúne a distintas generaciones en una misma celebración cultural.