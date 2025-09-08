La primera Feria Provincial del Libro de Entre Ríos cerró su edición inaugural con un balance “muy positivo”, según lo expresó el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, quien destacó que el evento “sin lugar a dudas se convierte en un hito y una forma de encuentro entre autores, lectores y comunidades de toda la provincia”.

Bajo el lema “Historia, magia, orgullo”, la feria buscó poner en valor la producción literaria entrerriana, a la vez que abrió espacio al intercambio con otras voces y territorios. Troncoso, cuya cartera tiene a cargo la Secretaría de Cultura, remarcó que “la cultura no tiene que ser una cuestión para pocos, sino un derecho universal, descentralizado y de fácil acceso para todos”. En esa línea, explicó que la política cultural del gobierno, impulsada por el gobernador, se sostiene en dos ejes: garantizar accesibilidad y descentralizar las actividades en toda la provincia.

El funcionario valoró la riqueza literaria entrerriana y la oportunidad que brindó la feria para el diálogo directo entre autores y lectores. “La cultura, además de ser un derecho y una expresión libre del alma, genera trabajo genuino; es un motor de inclusión y desarrollo que el Estado debe alentar. Detrás de cada autor, de cada librero y de cada feria, está el trabajo”, subrayó.

Asimismo, destacó la dimensión colaborativa del evento, organizado en conjunto con el municipio de Concordia, lo que permitió consolidar un espacio de encuentro y aprendizaje mutuo. “Estoy muy orgulloso de la organización de esta primera feria, de Julián Stoppello y todo el equipo de Cultura”, expresó Troncoso, al tiempo que resaltó la participación de la comunidad en las distintas propuestas.

La feria incluyó charlas, lecturas, talleres, además de espacios como el Fogón Entrerriano y Cultura Activa, que integraron música, gastronomía y artes visuales en el mismo predio. “Ver los pasillos colmados y la participación activa de la gente demuestra que este tipo de eventos funcionan como un verdadero espacio inclusivo y accesible para toda la comunidad”, señaló.

Finalmente, Troncoso aseguró que “con esta primera edición, la Feria Provincial del Libro reafirma que la literatura en Entre Ríos no solo se celebra, sino que se comparte y se construye colectivamente, consolidándose como un motor de identidad, desarrollo cultural y encuentro entre comunidades”.