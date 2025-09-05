Concordia. – Este viernes quedó oficialmente inaugurada la primera Feria Provincial del Libro de Entre Ríos, un encuentro histórico que reúne a más de 60 stands editoriales, lecturas, conversatorios y espectáculos en el Centro de Convenciones de Concordia. La propuesta, organizada por el Gobierno provincial y la Municipalidad, continuará hasta este sábado con entrada libre y gratuita.

Una nueva página en la historia cultural

Durante el acto de apertura, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, celebró la concreción de esta primera edición:

“Estamos escribiendo una nueva página en la historia cultural de la provincia. La cultura no tiene que ser una cuestión de círculo rojo o para pocos, sino un derecho universal, descentralizado y de fácil acceso para todos”, afirmó.

El ministro subrayó la importancia de valorar a los autores, poetas y artistas entrerrianos, al mismo tiempo que se tienden puentes de intercambio con voces de otras regiones. En ese marco, destacó que se trata de una decisión política del gobernador Rogelio Frigerio garantizar el acceso a la cultura y acompañar el desarrollo de las industrias culturales.

Concordia como epicentro

El intendente Francisco Azcué expresó el orgullo de que la ciudad sea sede de este hito cultural:

“Es un honor recibir en Concordia la primera edición de esta feria. Es un evento que nos acerca a las obras, a los autores y nos enriquece con nuevas experiencias culturales”, señaló, remarcando también el valor identitario de la feria como espacio de encuentro para las diversas expresiones del pueblo entrerriano.

En la ceremonia de inauguración también participaron el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; la diputada nacional Nancy Ballejos; legisladores provinciales; concejales; autoridades locales y provinciales; representantes de instituciones culturales; autores y editores. La conducción estuvo a cargo del poeta y gestor cultural Roberto Romani.

Descentralizar la cultura

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, remarcó que el evento responde a la decisión de descentralizar la gestión cultural:

“Trabajamos siguiendo la línea que marcan el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso”, expresó.

En la misma línea, el subsecretario de Educación y Cultura de Concordia, Carlos Gatto, señaló: “Hoy Concordia vive un día histórico, fruto de un trabajo mancomunado entre el Gobierno de Entre Ríos y la municipalidad”.

Una programación diversa y federal

La feria reúne a autores de renombre nacional como María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Marcelo Birmajer, Guillermo Martínez, La Cope y Tute, junto con escritores, editoriales y artistas entrerrianos y de la región.

Desde el jueves se desarrollan más de 50 actividades especiales, entre ellas presentaciones de libros, talleres, obras de teatro, música en vivo y propuestas para las infancias y las escuelas.

El cierre será este sábado a las 20 horas con la peña en vivo Cuac!, conducida por Lalo Mir, que coronará dos jornadas dedicadas a celebrar la literatura, la creatividad y el encuentro cultural en Entre Ríos.