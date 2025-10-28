El ciclo Entre Ríos Cantada, organizado por la Biblioteca Provincial, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, continúa su recorrido por distintos puntos del territorio con una nueva edición que tendrá lugar en la ciudad de Nogoyá.

El encuentro se realizará el viernes 7 de noviembre, a las 18, en la Biblioteca Popular Fermín Chávez (Caseros 951, Nogoyá), y estará dedicado al poeta José María Fernández Unsaín (1918-1997), una de las voces más representativas de la literatura entrerriana del siglo XX.