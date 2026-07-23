El Gobierno de Entre Ríos anunció la implementación de un nuevo sistema de provisión de alimentos para los comedores escolares, una reforma que apunta a mejorar la calidad nutricional de los productos, optimizar el control de los recursos públicos y descomprimir a las instituciones educativas de tareas administrativas vinculadas a las compras.

La decisión surge luego de un proceso de revisión del modelo vigente durante más de 20 años. Según informó la Provincia, el diagnóstico realizado por la actual gestión detectó importantes diferencias en la calidad de los alimentos que recibían las escuelas, variaciones de precios para productos similares, dificultades para controlar las compras y una fuerte carga administrativa sobre directivos y docentes.

Una licitación iniciada en 2025

El proceso para implementar el nuevo sistema comenzó en agosto de 2025 con la apertura del expediente administrativo y avanzó hasta abril de este año, cuando se autorizó el llamado a licitación pública.

De acuerdo con la información oficial, se presentaron dos empresas. Tras analizar la documentación y las ofertas, una de ellas fue descartada por incumplimientos administrativos establecidos en los pliegos, mientras que la restante cumplió con todos los requisitos técnicos, legales y de calidad exigidos para prestar el servicio.

Desde el Gobierno aclararon que la adjudicación se resolvió conforme a los criterios previstos en la Licitación Pública Nº 02/26 y no por la ubicación geográfica de la empresa.

Centralizar la compra y distribución

Con el nuevo esquema, la Provincia asumirá de manera centralizada la compra, logística y distribución de los alimentos no perecederos destinados a desayunos y meriendas escolares.

Según se explicó, este sistema permitirá garantizar que todas las escuelas reciban productos con iguales estándares de calidad nutricional, mejorar la trazabilidad de los alimentos desde su origen hasta cada establecimiento educativo y unificar los criterios de compra.

Además, las escuelas dejarán de ocuparse de tareas administrativas como la búsqueda de proveedores, la gestión de compras y la administración de fondos destinados a la alimentación escolar.

Contratación por demanda

Desde el Ejecutivo también aclararon que la contratación se realizó bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, prevista en la normativa de contrataciones del Estado.

Esto implica que el monto consignado en la licitación representa únicamente el límite máximo de contratación y no una inversión ya ejecutada. El gasto efectivo dependerá del volumen de alimentos que se adquiera durante la vigencia del contrato y de las necesidades de los distintos ciclos lectivos.

Más controles sobre los recursos públicos

Otro de los objetivos de la reforma es reforzar los mecanismos de control sobre el funcionamiento de los comedores escolares.

Desde el inicio de la actual gestión provincial se incrementaron las auditorías sobre el sistema. Según informaron, esas inspecciones permitieron detectar distintas irregularidades que derivaron en 10 denuncias penales, además de sumarios administrativos y otras actuaciones internas.

El director general de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini, sostuvo que el nuevo esquema permitirá fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos.

"Nuestra responsabilidad es cuidar los recursos públicos para garantizar una mejor alimentación. Durante muchos años funcionó un sistema con debilidades en los controles y situaciones que nunca se revisaban", afirmó.

Mejor calidad nutricional

El Gobierno también destacó que uno de los principales cambios estará dado por la calidad de los alimentos que recibirán los estudiantes.

La empresa adjudicataria presentó una propuesta basada en alimentos fortificados especialmente elaborados para instituciones educativas, con un aporte de vitaminas y minerales, grasas saludables y sin conservantes ni colorantes, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en la licitación.

Azzalini explicó que el objetivo no es solamente asegurar la provisión de desayunos y meriendas, sino garantizar que esos alimentos aporten un verdadero valor nutricional.