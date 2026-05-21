El Gobierno de Entre Ríos presentó Raíces, una nueva línea de créditos hipotecarios que redefine el acceso a soluciones habitacionales con un esquema más abierto, continuo y accesible. El nuevo sistema elimina los sorteos y los reemplaza por un mecanismo de evaluación permanente que busca brindar mayor previsibilidad, transparencia y certezas a quienes buscan construir, ampliar o mejorar su vivienda.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; junto al presidente del IAPV, Manuel Schönhals; el vicepresidente del organismo, Pablo Omarini; y el vocal Eduardo Horacio Lopez Segura; se presentó esta nueva etapa de la política habitacional provincial.

"Estamos impulsando un profundo cambio de paradigma respecto de cómo venía trabajando el IAPV. Cuando hablamos de cambio de paradigma hablamos de generar más soluciones habitacionales optimizando al máximo los recursos con los que contamos y eso estamos haciendo con Raíces que es una línea de créditos para construcción y refacción que va a dinamizar la economía y fortalecer el acceso a la vivienda en toda la provincia", sostuvo Colello.

"Construir viviendas sigue siendo una herramienta necesaria y por eso vamos a terminar cada una de las viviendas que encontramos iniciadas, además de avanzar en un proceso de normalización dominial que permita que miles de familias accedan finalmente a su escritura", agregó el funcionario, y señaló que "por decisión del gobernador estamos llevando adelante en Entre Ríos un verdadero plan de vivienda que amplía las herramientas disponibles para dar más soluciones habitacionales y adaptarse a la realidad de cada familia".

Por su parte, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, indicó que "la experiencia de las operatorias anteriores también nos marcó la necesidad de modificar el mecanismo. Entre el sorteo y la adjudicación detectamos que muchas personas tenían la documentación en condiciones pero quedaban afuera del proceso. Ahora vamos a priorizar el padrón de inscriptos existente -2.390 personas- y avanzar con una evaluación continua que permita dar respuestas más previsibles".

Un sistema que ofrece previsibilidad

Los créditos hipotecarios IAPV Raíces incorporan un cambio central al dejar atrás el esquema de sorteos y pasar a un modelo de evaluación continua.

Quienes cumplan con los requisitos podrán avanzar en el proceso mediante validación de documentación, situación económica y capacidad de cumplimiento, dentro del cupo disponible.

"El objetivo es transformar un proyecto habitacional en una certeza previsible. Que quien cumple los requisitos tenga una respuesta y no dependa del azar", explicó el vicepresidente del IAPV, Pablo Omarini.

Además, el nuevo sistema amplía el universo de destinatarios, ya que podrán acceder personas solas, no será obligatorio conformar grupo familiar y se flexibilizan condiciones de acceso como la antigüedad laboral mínima, que pasa a ser de seis meses.

Dos líneas de financiamiento

El programa contempla dos operatorias:

Construcción de vivienda en terreno propio: financiamiento de hasta 46.000 UVI, equivalente -actualmente- a aproximadamente 65 millones de pesos, para viviendas de hasta 70 metros cuadrados.

Terminación, ampliación o refacción: con financiamiento de hasta 20.000 UVI (aproximadamente 27,9 millones de pesos).

Los créditos se otorgan sin tasa de interés, ajustados por unidad UVI. Las cuotas se definirán según el monto financiado y los ingresos del grupo solicitante, con un tope de afectación del 20 por ciento de los ingresos.

Quiénes pueden acceder

Podrán postularse personas:

Mayores de 18 años.

Residentes en Entre Ríos.

Con ingresos formales y comprobables entre 2 y 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles inscriptas en el Registro de Demanda Habitacional del IAPV con datos actualizados.

Para la línea de construcción será requisito acreditar titularidad del terreno y no poseer vivienda propia. Para ampliación, terminación o refacción deberá acreditarse la titularidad del inmueble y no contar con otra vivienda.

El esquema admite postulaciones individuales o grupales.

Prioridad para quienes ya estaban inscriptos

Durante esta primera etapa, el IAPV comenzó a contactar por correo electrónico a quienes ya estaban registrados en el sistema anterior y no habían resultado beneficiados.

"Quienes ya estaban inscriptos y cumplan con los requisitos tendrán prioridad para avanzar en el proceso. Y quienes todavía no se hayan anotado podrán hacerlo desde hoy a través del IAPV", explicó Colello.

Con Raíces, el gobierno provincial busca consolidar una política habitacional orientada a acompañar proyectos concretos, ampliar oportunidades de acceso y construir un sistema más cercano, transparente y adaptado a las distintas realidades de las familias entrerrianas.