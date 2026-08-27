La secretaria de Industria de Misiones, la Dra. Micaela Gacek, explicó cuál es la situación productiva actual en la provincia en el marco de un panel de exposición junto a Santiago Henderson, director de Industria y Parques Industriales de Entre Ríos, durante el 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que se lleva a cabo dentro de la Expo Industrias y Servicios 2026 del 25 al 27 de agosto en La Rural.

En el marco del encuentro titulado “Federalismo industrial. Entre Ríos y Misiones: modelos de gestión para el desarrollo PyME regional”, Gacek señaló: “Cuando hablamos de federalismo industrial, no hablamos de llevar políticas al interior, sino de construir capacidades productivas en territorio”. Y dijo que en esto “Misiones sobresale con su capacidad para vincularse”. “Vinculamos a pequeñas, grandes empresas y cooperativas con el sector educativo. Y a todos con el Estado”, sostuvo.

En este contexto, señaló: “Entendemos que las pymes pueden tener dificultades para ingresar a obtener tecnología, para un mejor financiamiento, dificultades para entrar en grandes mercados. Pero cuando empezamos a vincularnos con distintos actores, no sólo la escala cambia, sino que surge algo más interesante: nuevas oportunidades. Y ese es el modelo de gestión que lleva adelante la provincia”.

Sobre la situación actual, la secretaria aseguró que hay tres problemas a resolver: la energía, donde es importante llegar con gas natural y a buen precio a las industrias para competir con los países vecinos; la logística, ya que muchas veces resulta complejo producir en el “interior del interior”; finalmente, el tema impositivo, donde, dijo, es importante avanzar con una reforma tributaria tanto a nivel nacional como municipal.

"Cuando hablamos de federalismo industrial, yo creo que hoy hay otras discusiones más allá de si abrir la economía o no. Creo que hay que tener importaciones, pero que el Estado tiene que generar condiciones para que las pymes puedan producir en un escenario de libre mercado y ser competitivas antes de un ingreso internacional. Las provincias surgen primero y crean a la nación. Por eso creo que hay otras discusiones más importantes, como qué hacemos y cómo reducimos el costo de producción, esta brecha energética, para que el productor en el interior del interior no sea una desventaja estructural”, señaló.

Por su lado, Santiago Henderson, director de Industria y Parques Industriales de Entre Ríos, dijo sobre su provincia: “Estamos atravesando las famosas dos velocidades del resto del país. Sobre todo, la actividad que es más dinámica es la relacionada con la agroindustria y el metalmecánico relacionado con los servicios a Vaca Muerta y el agro”.

“Para esto nosotros tenemos un régimen de incentivos. Un régimen que Entre Ríos creó en el momento en el que adhirió al RIGI. Esto permite que cualquier empresa que haga una inversión en Entre Ríos en sectores elegibles tenga una exención impositiva de los impuestos provinciales y acceso prioritario para un aval para un crédito. Y también un beneficio en la tarifa de energía eléctrica dando un subsidio de entre el 4 y el 8 por ciento”, contó sobre las políticas para el resto de las actividades.

Y dijo: “También se le da la posibilidad de que se puntúe mejor ante la posibilidad de tener una licitación con el Estado. Y en cualquier línea de crédito que saque la provincia, va a tener también un beneficio con la tasa de interés. En este momento tenemos 160 proyectos presentados y preaprobados. Eso marca un compromiso de inversión de 250 millones de dólares y 2 mil puestos de trabajo”.

“Estos son proyectos entrerrianos en el 80 por ciento. Para los que ya están activos, se contempla una ampliación de una planta, un nuevo punto de venta. Una inversión en inmobiliaria o un cambio de la flota de vehículos o camiones para logística. Y después, sobre todo, la ampliación de alguna línea de inversión”, señaló Henderson, sobre una de las formas que encontró la provincia para ayudar a que las industrias crezcan en este contexto económico.