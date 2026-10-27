El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) firmó un convenio de cooperación con representantes de la industria maderera para promover la incorporación de la madera en la construcción de viviendas y obras públicas de Entre Ríos.

El acuerdo se suscribió en la Casa de Entre Ríos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el tercer Workshop Expo Madera Entre Ríos. Participaron el IAPV, la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima) y la Cámara de Industriales Madereros y Forestales de Entre Ríos y Sur de Corrientes (Imfer).

La iniciativa establece una agenda de trabajo conjunta para incorporar progresivamente sistemas constructivos industrializados con madera a los programas habitacionales de la provincia, aprovechando la capacidad productiva de la cadena forestoindustrial regional.

Capacitación, tecnología y nuevos modelos de vivienda

El convenio contempla distintas líneas de cooperación para avanzar en el desarrollo y la aplicación de soluciones constructivas con madera.

Entre las acciones previstas se encuentran:

Asistencia técnica para impulsar la incorporación de estos sistemas constructivos.

para impulsar la incorporación de estos sistemas constructivos. Capacitación de profesionales y operarios del sector.

de profesionales y operarios del sector. Investigación tecnológica para desarrollar nuevas soluciones.

para desarrollar nuevas soluciones. Estandarización de productos y fortalecimiento de los criterios de calidad.

y fortalecimiento de los criterios de calidad. Desarrollo de prototipos habitacionales para evaluar su aplicación en obras públicas provinciales.

para evaluar su aplicación en obras públicas provinciales. Intercambio de información técnica para promover la innovación y la construcción sostenible.

El objetivo es generar condiciones para que los sistemas industrializados con madera puedan incorporarse de manera progresiva a las políticas habitacionales de Entre Ríos.

Además, el acuerdo busca consolidar la marca Madera Entre Ríos y fortalecer la articulación entre el Estado y las entidades que representan a la actividad forestoindustrial.

Quiénes firmaron el acuerdo

El convenio fue rubricado por el presidente del IAPV, Manuel Schönhals; la presidenta de Faima, Mercedes Omeñuka; y el vocal de Imfer, Jorge Rigoni. También participó José Mouliá, en representación del Gobierno provincial.

Del encuentro formaron parte, además, el presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom), Guillermo Fachinello; la coordinadora del Instituto de la Vivienda de Faima, Ana Faiman; el vocal del IAPV, Eduardo Horacio López Segura; y el coordinador de Expo Madera, Carlos Bahr.

La firma del acuerdo abre una instancia de cooperación entre organismos públicos y representantes de la industria para evaluar alternativas constructivas que aprovechen los recursos y las capacidades productivas de la región.

La implementación de las acciones previstas permitirá avanzar en la evaluación de prototipos, la formación de trabajadores y la definición de estándares técnicos para una eventual incorporación de estos sistemas a los programas de vivienda y a la obra pública entrerriana.