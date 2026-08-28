El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una reunión con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para avanzar en una agenda de cooperación vinculada con el desarrollo productivo, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas de Entre Ríos.

El encuentro se realizó este jueves en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires, y tuvo como eje principal la puesta en marcha de la nueva Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo de Comercio Exterior de la provincia, creada mediante la Ley Provincial 11.246.

La intención del gobierno entrerriano es contar con asistencia técnica y aprovechar experiencias desarrolladas en otros lugares para poner en funcionamiento el organismo y generar nuevas herramientas de promoción de inversiones y comercio exterior.

El BID aportará asistencia técnica para la nueva agencia

Durante la reunión se analizaron posibles esquemas de cooperación técnica e intercambio de experiencias entre la provincia y el organismo multilateral.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, consideró estratégica esta articulación para avanzar en la implementación de la agencia.

“Buscamos e intercambiamos y creo que vamos a avanzar mucho en colaboración con el BID, tanto en lo técnico como en relaciones”.

Bernaudo remarcó además que se trata de un proyecto que llevaba tiempo pendiente en la provincia y valoró especialmente el acompañamiento técnico que pueda brindar el organismo.

“Es un proyecto largamente demorado en la provincia, y contar con la colaboración técnica del BID es un aporte muy grande para ponerlo en marcha con toda la energía”.

El objetivo: que más pymes entrerrianas puedan llegar al exterior

Uno de los puntos centrales de la agenda fue el fortalecimiento de las pymes entrerrianas frente a los cambios que atraviesa el comercio internacional.

La representante del BID en Argentina, Viviana Alva Hart, explicó que el organismo busca conocer las necesidades concretas de Entre Ríos para acompañar la implementación de la nueva agencia.

“La idea era ver cuáles son las necesidades para poner en marcha la agencia”.

En ese sentido, señaló que el BID puede aportar experiencias y conocimientos desarrollados en otros lugares, además de acompañar a las empresas en el proceso de apertura hacia nuevos mercados.

La funcionaria destacó especialmente la posibilidad de aprovechar las oportunidades que surjan de los acuerdos comerciales y mejorar las capacidades internas de las empresas para competir internacionalmente.

“La provincia tiene todo el potencial para aprovechar los acuerdos comerciales que se están dando y escalar”.

Inversiones y comercio exterior, dos ejes para el desarrollo productivo

La nueva agencia tendrá como uno de sus principales desafíos generar condiciones para atraer inversiones y promover la inserción internacional de empresas entrerrianas.

Desde el gobierno provincial plantean que la articulación con el BID permitirá incorporar herramientas y experiencias para fortalecer esa estrategia.

Para Alva Hart, contar con una agencia preparada para cumplir ese rol requiere desarrollar capacidades específicas y aprovechar el conocimiento disponible en organismos internacionales.

“Para eso se necesita que una agencia de inversiones cuente con todas las condiciones y estamos listos para acompañar trayendo todo el conocimiento que sea necesario”.

El encuentro entre la provincia y el BID se enmarca así en una estrategia que busca combinar asistencia técnica, promoción de inversiones y fortalecimiento empresarial, con la mirada puesta en ampliar las oportunidades para el entramado productivo entrerriano