El gobernador Rogelio Frigerio recibió este martes a autoridades de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina), en el inicio de una nueva edición de AHK on Tour, un programa institucional que por primera vez se desarrolla en Entre Ríos con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales, promover inversiones y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el sector productivo.

La misión empresarial reúne a representantes de compañías alemanas y argentinas vinculadas a sectores estratégicos como la agroindustria, la bioeconomía, las energías renovables, la logística y la innovación tecnológica.

Una agenda para potenciar inversiones y exportaciones

El encuentro entre las autoridades provinciales y la delegación de la AHK marcó el inicio de una agenda que contempla visitas a distintos puntos de la provincia, entre ellos Crespo y el MiradorTec, donde se desarrollarán reuniones con empresarios, instituciones y referentes del ecosistema de innovación.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo es fortalecer las relaciones bilaterales entre Entre Ríos y Alemania, favoreciendo la llegada de inversiones y ampliando las posibilidades de exportación para las empresas entrerrianas.

Frigerio apuesta a la inversión privada

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó que la realización del encuentro responde a una decisión del gobernador de profundizar la apertura de la provincia hacia nuevos mercados.

"El gobernador tenía mucho interés en que se concretara este evento en la provincia. Cualquier reunión para hacer crecer el comercio y la inversión es central porque es la única forma de generar empleo y crecer económicamente", sostuvo.

La visión de la Cámara Argentino-Alemana

El director ejecutivo de AHK Argentina, Aleksandar Medjedovic, afirmó que Entre Ríos reúne condiciones muy favorables para profundizar los vínculos comerciales con Alemania.

Durante su primera visita oficial a una provincia argentina, destacó la diversidad productiva entrerriana y el potencial de sectores como la agroindustria, la bioeconomía y las energías renovables.

"Entre Ríos es un centro económico muy importante de Argentina. Vamos a trabajar juntos para incrementar las exportaciones hacia Alemania y fortalecer las relaciones comerciales", expresó.

El MiradorTec, uno de los ejes de la misión

La directora de Innovación y Desarrollo Institucional de la Cámara, Annika Klump, explicó que el programa AHK on Tour busca acercar a las empresas asociadas con los ecosistemas productivos regionales.

En ese marco, adelantó que una de las principales actividades será la visita al MiradorTec, donde se desarrollará un encuentro con empresas e instituciones vinculadas a la innovación y la tecnología.

"Este formato permite facilitar el diálogo entre nuestras empresas y el ecosistema productivo provincial. Queremos acompañar y fortalecer el vínculo histórico que Entre Ríos mantiene con Alemania", señaló.

Empresas de distintos sectores participan de la misión

La delegación que participa de AHK on Tour 2026 Entre Ríos está integrada por representantes de empresas vinculadas a diferentes actividades económicas, entre ellas:

Bioenergía Virch SA / Dosbio GmbH (energías renovables).

Rhenus Logistics (logística internacional).

Elmer 4.0 (servicios mecánicos especializados).

Genneia SA (energía eólica y solar).

También forman parte de la misión representantes de la Embajada de la República Federal de Alemania.

Entre Ríos fortalece su estrategia de vinculación internacional

Con esta iniciativa, la provincia busca consolidar su estrategia de inserción internacional, promoviendo el intercambio con uno de los principales socios comerciales de Europa y generando nuevas oportunidades para sectores como la agroindustria, la industria, la energía y la economía del conocimiento.

La realización de AHK on Tour en territorio entrerriano representa un nuevo paso en esa política de apertura, aprovechando la experiencia de una institución con más de un siglo de trayectoria en el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Argentina y Alemania.