El ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, expuso durante la 22° Jornada de la Industria de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) los principales avances del programa de optimización del gasto público que lleva adelante la provincia y las medidas adoptadas para generar condiciones favorables para el sector productivo.

Ante empresarios e industriales reunidos en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, el funcionario explicó que el objetivo de la administración es generar espacio fiscal a partir de un manejo ordenado de las cuentas públicas y orientar los recursos disponibles hacia infraestructura y medidas tributarias vinculadas con la actividad económica.

El 85% del presupuesto es gasto rígido

Boleas señaló que aproximadamente el 85% del presupuesto provincial corresponde a gastos rígidos, entre ellos los recursos destinados a la coparticipación, municipios, salarios, pensiones, jubilaciones e intereses de la deuda.

De acuerdo con su exposición, esta estructura deja alrededor de un 15% del presupuesto para atender otros gastos vinculados con áreas como salud, educación y seguridad, además de inversiones en bienes de capital y otras obligaciones del Estado.

En ese escenario, el ministro destacó la importancia de haber generado margen fiscal mediante la optimización del gasto y planteó que los recursos recuperados puedan ser destinados a políticas que acompañen la actividad productiva.

Pago de obras y previsibilidad

Uno de los aspectos destacados por Boleas fue el cumplimiento de los compromisos de la provincia con las empresas contratistas de obra pública.

“Cada certificado de obra en la provincia de Entre Ríos se paga en tiempo y forma, que es a los 60 días de haber certificado”, afirmó el ministro.

Según explicó, el objetivo es brindar previsibilidad tanto al sector público como a las empresas privadas para que puedan tomar decisiones de inversión y planificación con mayor certeza sobre los plazos de pago.

El funcionario vinculó esta política con el proceso de ordenamiento de las cuentas provinciales y con la posibilidad de sostener el ritmo de inversión pública.

Cambios en la estructura tributaria

En materia impositiva, Boleas destacó una modificación en la composición de los ingresos tributarios provinciales. Según los datos presentados durante la jornada, la participación de los impuestos directos de padrón pasó del 12% en 2023 al 22% al cierre de 2025.

La administración provincial sostiene que esta readecuación permitió reducir la carga de Ingresos Brutos en sectores considerados estratégicos, entre ellos la integración avícola y porcina.

También se refirió a la reducción de la alícuota del Impuesto de Sellos, que pasó del 3% a rangos de entre el 1% y el 1,5%, junto con la implementación de exenciones definitivas en determinados casos.

Las medidas fueron presentadas como parte de una estrategia destinada a modificar la estructura tributaria y reducir determinados costos para las actividades productivas.

Medidas para los saldos a favor de Ingresos Brutos

Otro de los temas abordados estuvo relacionado con la acumulación de saldos a favor de Ingresos Brutos que mantienen algunas empresas frente a la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER).

Boleas explicó que se implementaron herramientas para permitir la compensación o transferencia de esos saldos, con el objetivo de aliviar el impacto financiero que generan sobre las empresas.

También mencionó la posibilidad de plantear ante ATER situaciones vinculadas con las alícuotas aplicadas en el Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB).

De esta manera, la provincia busca atender uno de los reclamos vinculados con la disponibilidad de recursos de las empresas y la incidencia que tienen los mecanismos de recaudación sobre su flujo financiero.

Creció la inversión en obra pública

Durante su exposición, el ministro también destacó la evolución de la inversión real en infraestructura. Según los datos difundidos, la inversión real en obra pública aumentó un 30% durante 2025 respecto del ejercicio anterior.

En este punto, mencionó el rol de la provincia en proyectos considerados estratégicos para la infraestructura vial entrerriana. Entre ellos, destacó el proceso vinculado con la concesión de la Ruta Nacional 14, para el cual se generaron instrumentos impositivos destinados a viabilizar su licitación y adjudicación.

La infraestructura fue presentada como uno de los destinos principales de los recursos generados a partir del proceso de ordenamiento fiscal.

Recursos para producción e infraestructura

Boleas sostuvo que el objetivo de la administración provincial es continuar utilizando el margen fiscal generado para acompañar el desarrollo económico e industrial.

“Venimos trabajando en generar espacio fiscal para destinarlo a dos cuestiones: una que tiene que ver con la política tributaria y lo otro que tiene que ver con la infraestructura”, resumió el ministro.

Los planteos realizados durante la Jornada de la Industria se inscribieron así en uno de los principales debates del sector empresarial entrerriano: cómo reducir los costos que afectan la producción y, al mismo tiempo, generar infraestructura y condiciones financieras y tributarias que permitan sostener inversiones.

El Gobierno provincial presentó el ordenamiento de las cuentas públicas, las modificaciones tributarias y el incremento de la inversión en infraestructura como herramientas para avanzar en ese objetivo.