El turismo rodantero comienza a ocupar un lugar dentro de la estrategia turística de Entre Ríos. La modalidad, vinculada a los viajes en motorhomes, casillas rodantes y campers, se caracteriza por la autonomía, la flexibilidad y la posibilidad de recorrer destinos en contacto con la naturaleza.

En ese marco, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), junto con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, lleva adelante un relevamiento territorial para conocer las condiciones actuales de la provincia y definir herramientas que permitan desarrollar este segmento de manera ordenada.

El trabajo se realiza en articulación con las microrregiones turísticas y busca establecer bases comunes entre las localidades interesadas.

Qué municipios participan del relevamiento

La primera etapa incluyó una prueba piloto en la que participaron equipos técnicos del Emturer y representantes de Villaguay, Gualeguaychú, Villa Elisa, Santa Elena, Gualeguay, Rosario del Tala, San Benito, Valle María y Villa Mantero.

El objetivo es relevar la infraestructura existente y avanzar en criterios compartidos para cuestiones centrales como el pernocte, la prestación de servicios y la convivencia de esta actividad con las comunidades locales.

La iniciativa también busca evitar que el crecimiento de esta modalidad se produzca sin planificación y priorizar aquellos lugares que cuentan con las condiciones necesarias para recibir a los viajeros.

El 30% de los establecimientos ya tiene infraestructura

Uno de los principales insumos para el trabajo es una consultoría financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), denominada “Diagnóstico y bases técnicas para el fortalecimiento de los servicios de alojamiento Camping y Glamping en contextos de Turismo de Naturaleza en Entre Ríos”.

El estudio relevó campings, balnearios, espacios naturales, experiencias de glamping y usos vinculados con motorhomes en distintos sectores de las costas de los ríos Paraná y Uruguay.

Entre sus resultados, detectó que el 30% de los establecimientos relevados cuenta actualmente con infraestructura específica para este tipo de vehículos.

Agua y tratamiento de efluentes, entre las prioridades

A partir de este diagnóstico, la estrategia provincial contempla avanzar en un marco normativo flexible, que pueda ser adaptado posteriormente por cada municipio, tomando como referencia los lineamientos establecidos a nivel nacional.

Uno de los puntos centrales está relacionado con los servicios básicos que necesitan los viajeros, especialmente los puntos de carga de agua y las estaciones para el tratamiento y descarga de aguas grises y negras.

El manejo de los efluentes aparece como uno de los principales desafíos ambientales. Por ese motivo, la consultoría y el organismo nacional recomiendan que no se habiliten espacios destinados al turismo rodantero si no cuentan con un sistema adecuado para gestionar estos residuos.

Buscan conectar a los viajeros con las economías locales

El proyecto no se limita a generar lugares de estacionamiento o pernocte. También apunta a integrar las paradas con productores rurales, bodegas, artesanos y otros emprendimientos de las economías regionales.

La idea es desarrollar una red de destinos y servicios que permita que el paso de los viajeros genere movimiento económico en las comunidades entrerrianas.

En paralelo, se trabaja en herramientas de información para quienes recorren la provincia, como mapas de paradas autorizadas, servicios disponibles y normativas, además de un registro digital actualizado de prestadores y sitios habilitados.

De esta manera, Entre Ríos busca aprovechar el crecimiento del turismo rodantero con una planificación que combine infraestructura, cuidado ambiental, regulación y desarrollo de las economías locales.