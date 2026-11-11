El Gobierno de Entre Ríos inició una agenda de cooperación con instituciones francesas vinculadas a la vitivinicultura, a partir de una primera videoconferencia técnica con representantes de Gaillac, una reconocida zona productora de vinos ubicada en el departamento de Tarn, en el sudoeste de Francia.

El encuentro se desarrolló con la participación de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina y la Embajada Argentina en Francia. También estuvieron presentes representantes de la Casa de la Viña y el Vino de Gaillac, el Instituto Francés de la Viña y el Vino y el Laboratorio de Tarn.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades del sector vitivinícola entrerriano mediante el intercambio de conocimientos, la formación especializada y la incorporación de prácticas que contribuyan a mejorar la calidad de los vinos. También apunta a impulsar una producción sostenible y consolidar la identidad territorial y el enoturismo.

Producción, tecnología y formación

Durante la reunión se presentó la situación del sector vitivinícola de Entre Ríos y se conocieron experiencias de trabajo de las instituciones francesas. A partir de ese intercambio, las partes acordaron avanzar en una hoja de ruta conjunta que contemple acciones en producción, enología, capacitación técnica, organización de productores y desarrollo turístico.

Entre los temas productivos identificados se encuentran los modelos de predicción de enfermedades causadas por hongos, los indicadores biológicos para evaluar la calidad del suelo, la medición de la huella de carbono, la evaluación de variedades de vid y la estimación del estado hídrico de los cultivos.

En el área de enología, el intercambio incluyó aspectos relacionados con el ajuste y la calibración de los análisis de vino, el seguimiento de la madurez de la uva y la elaboración de vinos jóvenes y frutados en condiciones de cambio climático. También se abordó la estabilidad de los productos.

La experiencia de Gaillac

Gaillac es una de las regiones vitivinícolas más antiguas de Francia y se caracteriza por sus variedades autóctonas y la diversidad de sus vinos.

Su experiencia en la valorización de la identidad territorial y el desarrollo del enoturismo constituye una referencia para el sector entrerriano, que busca fortalecer su producción y ampliar las oportunidades vinculadas con la actividad.

La cooperación permitirá intercambiar conocimientos y experiencias con instituciones especializadas, con el propósito de acompañar el crecimiento de la vitivinicultura provincial y avanzar en prácticas productivas que mejoren la calidad y sostenibilidad del sector.