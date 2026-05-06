Del encuentro participan representantes del BID, equipos técnicos de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), encabezados por su coordinador Gustavo Cusinato, además de profesionales de la Dirección Provincial de Vialidad y de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias.

Obras estratégicas para la producción y la conectividad

El programa prevé una inversión estimada de hasta 280 millones de dólares y apunta a mejorar la accesibilidad y las condiciones de circulación en la red vial entrerriana, fortaleciendo tanto el desarrollo productivo como la conectividad regional.

Entre las principales obras proyectadas se encuentran la rehabilitación y reconstrucción de las rutas provinciales 1 y 2, en los departamentos La Paz, Feliciano y Federación.

También se contempla la construcción de la circunvalación de Nogoyá, la reconstrucción de un puente clave sobre la zona del Arroyo Sauce y la readecuación del canal Mihura en Gualeguay, entre otras intervenciones.

Impacto regional

Desde el gobierno provincial destacaron que las obras beneficiarán a miles de personas y establecimientos productivos, ya que permitirán reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y fortalecer la conexión entre distintas regiones de Entre Ríos.

“Son obras que reflejan que estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos y avanzando con hechos concretos en el territorio para poner la infraestructura al servicio del desarrollo y la competitividad de Entre Ríos”, expresó Mauricio Colello.

Trabajo técnico y planificación

Durante las jornadas se abordan distintos aspectos vinculados a la implementación del programa, entre ellos las políticas de adquisiciones del BID, la planificación de licitaciones, modalidades de contratación, mecanismos de financiamiento y estrategias de supervisión e inspección de las obras.

Además, los equipos técnicos trabajan en herramientas prácticas para organizar los procesos administrativos, definir responsabilidades y avanzar en los próximos pasos necesarios para la ejecución de los proyectos.

El programa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la infraestructura vial de la provincia y acompañar el crecimiento de las actividades productivas mediante obras consideradas clave para el desarrollo regional.