Obras públicas
Entre Ríos avanza con un programa vial financiado por el BID que prevé inversiones por 280 millones de dólares
Se desarrolló una mesa técnica de trabajo en el marco del Programa de Infraestructura Vial Sostenible para el Desarrollo Productivo de Entre Ríos, una iniciativa financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que contempla obras estratégicas para distintas regiones de la provincia.
Del encuentro participan representantes del BID, equipos técnicos de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), encabezados por su coordinador Gustavo Cusinato, además de profesionales de la Dirección Provincial de Vialidad y de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias.
Obras estratégicas para la producción y la conectividad
El programa prevé una inversión estimada de hasta 280 millones de dólares y apunta a mejorar la accesibilidad y las condiciones de circulación en la red vial entrerriana, fortaleciendo tanto el desarrollo productivo como la conectividad regional.
Entre las principales obras proyectadas se encuentran la rehabilitación y reconstrucción de las rutas provinciales 1 y 2, en los departamentos La Paz, Feliciano y Federación.
También se contempla la construcción de la circunvalación de Nogoyá, la reconstrucción de un puente clave sobre la zona del Arroyo Sauce y la readecuación del canal Mihura en Gualeguay, entre otras intervenciones.
Impacto regional
Desde el gobierno provincial destacaron que las obras beneficiarán a miles de personas y establecimientos productivos, ya que permitirán reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y fortalecer la conexión entre distintas regiones de Entre Ríos.
“Son obras que reflejan que estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos y avanzando con hechos concretos en el territorio para poner la infraestructura al servicio del desarrollo y la competitividad de Entre Ríos”, expresó Mauricio Colello.
Trabajo técnico y planificación
Durante las jornadas se abordan distintos aspectos vinculados a la implementación del programa, entre ellos las políticas de adquisiciones del BID, la planificación de licitaciones, modalidades de contratación, mecanismos de financiamiento y estrategias de supervisión e inspección de las obras.
Además, los equipos técnicos trabajan en herramientas prácticas para organizar los procesos administrativos, definir responsabilidades y avanzar en los próximos pasos necesarios para la ejecución de los proyectos.
El programa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la infraestructura vial de la provincia y acompañar el crecimiento de las actividades productivas mediante obras consideradas clave para el desarrollo regional.