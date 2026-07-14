Entre Ríos continúa desplegando una amplia programación turística durante las vacaciones de invierno, con actividades distribuidas en sus diez microrregiones y una estrategia orientada a consolidarse como uno de los principales destinos de la temporada.

Luego del intenso movimiento registrado durante el fin de semana largo del 9 de Julio, municipios, instituciones y prestadores turísticos sostienen una agenda que combina eventos culturales, deportivos, recreativos y gastronómicos, tanto para los entrerrianos como para quienes llegan desde otras provincias.

Entre las propuestas que convocaron a vecinos y visitantes se destacaron el tradicional desfile patrio y Puerto Kids en Gualeguaychú; la Feria de Artesanos en la Plaza de las Colectividades, el Campeonato Argentino de Stand Up Paddle y el Domo Inmersivo del MiradorTEC en Paraná; la Fiesta Provincial del Pirok en Crespo; la Expo Vacaciones y las actividades en el Castillo San Carlos y el Naranjal de Pereda en Concordia; los festivales tradicionalistas en La Paz; las visitas a granjas y las ferias costaneras en Colón; el Campeonato Nacional Juvenil de Tiro Deportivo en Villaguay y el Torneo y Festival del Pescador en Rosario del Tala, entre muchas otras alternativas.

Termas, naturaleza y gastronomía

Más allá de los eventos puntuales, la provincia continúa ofreciendo una propuesta permanente que tiene como principales atractivos a las termas y el turismo de bienestar, una de las opciones más elegidas durante los meses de invierno.

A ello se suman los recorridos por bodegas que integran el Camino del Vino, los circuitos de cicloturismo y senderismo, las actividades al aire libre, los paseos por sitios históricos y culturales, además de una gastronomía que pone en valor la identidad regional.

La campaña "Entre Ríos, sede oficial del invierno", impulsada por la provincia, invita este año a "jugar de local" y redescubrir los distintos destinos entrerrianos, promoviendo experiencias familiares y destacando la hospitalidad de las comunidades, la cercanía entre localidades y la diversidad de propuestas disponibles en todo el territorio.

Promoción en el principal mercado turístico

Como parte de esa estrategia, Entre Ríos participó recientemente en la feria Caminos y Sabores, realizada en la ciudad de Buenos Aires, donde difundió su oferta turística y gastronómica ante miles de visitantes.

La promoción apunta especialmente al mercado bonaerense, teniendo en cuenta que el final del receso escolar en Entre Ríos coincide con el inicio de las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires, uno de los principales emisores de turistas hacia la región.

Desde el gobierno provincial señalaron que la programación continuará durante toda la temporada, con actividades distribuidas en las distintas microrregiones y propuestas para quienes buscan escapadas cortas o estadías más prolongadas.

La agenda completa de eventos, junto con información sobre destinos, alojamientos y experiencias, puede consultarse a través de los canales oficiales de turismo de Entre Ríos.