La Cámara de Senadores de Entre Ríos dio sanción definitiva a la Ley de Consorcios Camineros, una iniciativa impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio que propone modificar la forma en que se mantiene y mejora la extensa red vial rural de la provincia.

El nuevo régimen habilita la participación de asociaciones civiles sin fines de lucro en tareas de mantenimiento, reparación y mejora de caminos de tierra y ripio. La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) conservará la supervisión técnica, administrativa y contable.

La propuesta apunta a descentralizar las tareas y acelerar las respuestas, mediante un esquema de trabajo conjunto entre el Estado, productores, vecinos y gobiernos locales.

Una red rural de 30.000 kilómetros

El desafío que enfrenta Entre Ríos es de gran escala. La provincia cuenta con alrededor de 24.000 kilómetros de caminos de tierra, 4.000 kilómetros de ripio o brosa y 2.000 kilómetros pavimentados.

Actualmente funcionan 10 consorcios camineros, que administran en conjunto 1.467 kilómetros, mientras otros dos se encuentran en proceso de conformación.

Con la sanción de la ley, el objetivo es contar con un marco jurídico estable que permita ampliar este modelo y llevarlo a más zonas rurales de Entre Ríos.

“Vialidad no puede atender la totalidad de la red”

El director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, sostuvo que la nueva legislación busca dar respuesta a una problemática que, según planteó, se arrastra desde hace años.

“El espíritu de la ley busca una solución descentralizada, ágil y solidaria que une a vecinos y productores rurales para cuidar y reparar los caminos de la región”.

Donda remarcó que la incorporación de los consorcios no implica quitarle responsabilidades al Estado, sino generar un esquema de gestión compartida.

“Vialidad no puede atender la totalidad de la red vial. Estamos hablando de un sistema que fracasó hace muchos años y necesita otro tratamiento”.

En esa línea, consideró necesario que consorcios, gobiernos locales y Vialidad trabajen de manera coordinada para mejorar la conservación de los caminos.

Quiénes podrán integrar los consorcios

Los nuevos consorcios serán entidades de bien público y servicio comunitario. Sus comisiones directivas estarán integradas por productores, vecinos y representantes de municipios, comunas y juntas de gobierno, quienes tendrán voz y voto.

Podrán participar propietarios, arrendatarios e inquilinos de establecimientos rurales ubicados dentro de la jurisdicción del consorcio o hasta 50 kilómetros de los caminos comprendidos.

Para constituir uno de estos organismos será necesario conformar una Comisión Promotora de al menos siete personas, reunir un mínimo de 20 socios activos y presentar un croquis con los caminos que se pretende conservar.

La DPV tendrá un plazo de hasta 60 días para analizar la viabilidad técnica y resolver la solicitud mediante una decisión fundada.

Qué tareas podrán realizar

Los consorcios podrán ejecutar obras de manera directa o contratar a terceros. También estarán habilitados para elaborar proyectos propios, aunque deberán contar con la aprobación técnica de la Dirección Provincial de Vialidad antes de comenzar su ejecución.

De esta manera, el nuevo sistema busca que las comunidades rurales tengan una mayor capacidad de intervención sobre los caminos que utilizan cotidianamente, manteniendo la participación y supervisión del organismo provincial.

Vialidad mantendrá el control

La Dirección Provincial de Vialidad será la autoridad de aplicación de la ley y tendrá a su cargo el control técnico, administrativo y contable de los consorcios.

El organismo podrá acceder a los registros financieros, administrativos y de personal de las entidades.

Además, cuando los consorcios administren fondos o bienes públicos, estarán sujetos al control externo del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, de acuerdo con lo establecido por la norma.

Los consorcios que ya funcionan en Entre Ríos

Actualmente existen 10 consorcios camineros en funcionamiento que administran un total de 1.467 kilómetros:

Consorcio Kilómetros Alarcón 116 km Colonia San Jorge 101 km Crucesita Octava 135 km Gilbert 166 km Isleta Norte 13 km La Esperanza 157 km La Micra 263 km Santa Anita 196 km Urdinarrain 180 km Perdices 140 km Total 1.467 km

Con la sanción definitiva, Entre Ríos busca ampliar este esquema de participación público-privada y comunitaria para atender una red vial clave para la producción, el transporte y la conexión de las localidades rurales.

El desafío será ahora poner en marcha la reglamentación y lograr que el nuevo régimen se traduzca en más kilómetros mantenidos y respuestas más rápidas frente al deterioro de los caminos rurales