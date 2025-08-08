La Secretaría de Turismo de Entre Ríos participó de la 172ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), donde respaldó la propuesta de mover el feriado del 12 de octubre —que en 2025 cae domingo— para generar un fin de semana largo y potenciar el turismo interno.

El encuentro se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue presidido por el titular del CFT, Valentín Díaz Gilligan, con la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y representantes turísticos de todas las provincias.

El secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, valoró la instancia de diálogo:

“Fue una jornada muy productiva en la que se compartieron diagnósticos y se escucharon las preocupaciones de cada región. En este contexto adverso que atraviesa el turismo, es clave trabajar con una mirada federal y coordinada”.

Entre los temas tratados, se destacaron medidas para mejorar la competitividad del país como destino internacional, como la devolución del IVA a turistas extranjeros, la próxima implementación del régimen Tax Free y la evaluación de un IVA diferenciado para el sector turístico.

Scioli instó a “continuar trabajando para que la Argentina sea más atractiva para el mundo” y resaltó la necesidad de sumar esfuerzos públicos y privados.

La jornada concluyó con la invitación a la Feria Internacional de Turismo 2025, que se realizará del 28 de septiembre al 1 de octubre en CABA, y el anuncio de que la próxima asamblea del CFT tendrá lugar en septiembre, en San Juan, durante el Foro Nacional de Turismo.