La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó los beneficios fiscales que comenzaron a regir para el sector turístico provincial, con el objetivo de reducir costos y acompañar a una actividad considerada estratégica para la economía entrerriana.

Entre las principales medidas se encuentra una reducción del 20% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para distintas actividades relacionadas con el turismo. El beneficio estará vigente para los ingresos devengados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026.

A esto se suma un régimen de exenciones en el Impuesto Inmobiliario Urbano para establecimientos hoteleros habilitados, que puede llegar hasta el 50%, de acuerdo con la cantidad de trabajadores registrados.

Las medidas forman parte del paquete de incentivos impulsado por el Gobierno de Entre Ríos, que también contempla herramientas vinculadas con el costo de la energía, financiamiento y estímulos al turismo interno.

Qué actividades tendrán una reducción en Ingresos Brutos

A través de la Resolución 317/26, ATER estableció las actividades alcanzadas por las alícuotas reducidas.

El beneficio comprende distintos servicios relacionados con la actividad turística, entre ellos:

Servicios de alojamiento.

Gastronomía.

Agencias de viajes.

Turismo aventura.

Servicios de apoyo turístico.

Organización de convenciones y exposiciones.

Espectáculos artísticos.

Museos, entre otras actividades vinculadas al sector.

En todos estos casos, sobre los ingresos correspondientes a las actividades alcanzadas se aplicará una reducción del 20% en el monto de Ingresos Brutos durante el período establecido.

Cómo se aplica el beneficio

Una de las características de la medida es que los contribuyentes no necesitan realizar un trámite adicional ante ATER.

Al momento de confeccionar la declaración jurada mensual, deberán seleccionar directamente en el sistema la alícuota reducida que corresponda a la actividad.

Una vez presentada la declaración jurada, el beneficio se aplicará automáticamente.

Desde el organismo tributario señalaron que el objetivo es que las herramientas puedan utilizarse de manera simple y efectiva por parte de los contribuyentes del sector.

Hoteles: exenciones de hasta el 50% en el Inmobiliario

Los establecimientos hoteleros habilitados también pueden acceder a beneficios en el Impuesto Inmobiliario Urbano.

El porcentaje de exención está relacionado con la cantidad de trabajadores registrados en cada establecimiento.

La escala establecida es la siguiente:

Trabajadores registrados Exención Más de 4 y hasta 15 30% Más de 15 y hasta 30 40% Más de 30 50%

El beneficio comienza a aplicarse cuando el establecimiento cuenta con al menos cuatro trabajadores registrados, según las condiciones establecidas para el régimen.

El beneficio puede llegar al 75%

Las exenciones previstas para los establecimientos hoteleros pueden combinarse, cuando corresponda, con otros beneficios generales vigentes.

En particular, puede sumarse un 15% por Buen Pagador y un 10% por Pago Anual.

De esta manera, la combinación de los beneficios puede llevar la reducción total del Impuesto Inmobiliario Urbano hasta el 75%, de acuerdo con las condiciones que reúna cada contribuyente.

Una herramienta para reducir costos del sector

Desde ATER remarcaron que las medidas buscan acompañar a las empresas y emprendimientos vinculados con el turismo en un contexto en el que los costos tienen un peso importante en la actividad.

El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, señaló que las medidas definidas por el gobernador Rogelio Frigerio apuntan a reducir costos y que el organismo trabaja para que los beneficios tributarios lleguen a los contribuyentes de manera sencilla.

Los incentivos tributarios se integran así a un paquete más amplio de medidas destinado a fortalecer el turismo en Entre Ríos, una actividad que involucra a hoteles, restaurantes, agencias, prestadores de servicios, espacios culturales y otros sectores vinculados directa e indirectamente al movimiento turístico.

Los contribuyentes interesados pueden consultar la información tributaria y los canales de atención habilitados por ATER para conocer las condiciones específicas de cada beneficio.