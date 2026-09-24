El gobierno de Entre Ríos presentó un nuevo programa destinado a ordenar el acceso al crédito y reducir el impacto del endeudamiento sobre los haberes de empleados públicos y jubilados provinciales. La iniciativa será instrumentada principalmente a través de Sidecreer e incluye cambios en los límites de descuento, nuevas líneas de financiamiento y un plan de refinanciación.

El anuncio fue realizado por el gobernador Rogelio Frigerio, junto al secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y el presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch.

La propuesta también contempla avanzar con la incorporación de educación financiera en las aulas, a través del Consejo General de Educación.

Límite del 40% para los préstamos

Uno de los principales cambios establece un límite del 40% del haber para contraer préstamos personales o ayudas económicas mediante código de descuento con entidades habilitadas por la provincia.

Además, se creó un código exclusivo de compra que permitirá descontar hasta el 30% del salario por consumos realizados con la tarjeta Sidecreer.

Frigerio explicó que la intención es evitar que el crédito termine generando una carga excesiva sobre los ingresos.

“Muchas veces el crédito, que debería ser una solución, termina transformándose en un problema”, sostuvo el gobernador.

Según señaló, aunque Entre Ríos presenta niveles de sobreendeudamiento inferiores a los de otras provincias, la situación representa un problema para las familias que atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos.

Adelantos de haberes de hasta $2.000 millones

El segundo eje contempla una nueva línea de adelanto de haberes a través de Sidecreer, con un cupo total de $2.000 millones.

El financiamiento podrá devolverse en hasta 12 meses y tendrá una tasa nominal anual del 45%, según lo informado durante la presentación.

La gestión podrá realizarse de manera digital a través de la aplicación de Sidecreer. La empresa entrerriana actualmente dispone de una aplicación que permite realizar distintas operaciones y consultar información de la cuenta.

Refinanciación de deudas en hasta 48 meses

El tercer componente es un nuevo plan de refinanciación de deudas de Sidecreer.

La propuesta permitirá refinanciar saldos de la tarjeta en hasta 48 meses, con una tasa del 35% y un límite de $5 millones por usuario.

El programa se presenta como complemento del Plan de Alivio Financiero impulsado junto al Banco de Entre Ríos.

Para acceder al proceso de desendeudamiento y reordenamiento crediticio, Reyno Buch explicó que los interesados podrán iniciar el trámite por las sucursales, correo electrónico o WhatsApp, aunque deberán realizar posteriormente una instancia presencial para analizar cada situación.

Cambios en los descuentos de los recibos

El cuarto eje establece un nuevo orden de prelación para los descuentos sobre los recibos de haberes.

El objetivo informado por el gobierno es ordenar la manera en que se aplican los distintos consumos y obligaciones, buscando brindar mayor previsibilidad a trabajadores y jubilados y evitar prácticas que considere abusivas.

Educación financiera desde las escuelas

Durante el anuncio, Frigerio también confirmó que la provincia trabaja, a través del Consejo General de Educación, en la incorporación de contenidos de educación financiera en las aulas.

El gobernador planteó que el Estado tiene también un papel en la formación de los jóvenes para que puedan adquirir herramientas vinculadas con el manejo del dinero, el crédito y el endeudamiento.

“Tenemos que educar desde temprana edad y de manera creciente en esta materia”, afirmó.

Cómo acceder a Sidecreer

Para quienes ya cuentan con la tarjeta, la nueva línea de adelantos podrá gestionarse mediante la aplicación, según explicó el presidente de Sidecreer.

En tanto, quienes necesiten iniciar un proceso de reestructuración de deuda deberán comunicarse con la empresa y realizar un análisis particular de su situación.

Los empleados públicos y jubilados que todavía no poseen una tarjeta Sidecreer pueden solicitarla mediante los canales digitales de la empresa o acercándose a sus puntos de atención. Sidecreer informa que sus servicios están dirigidos a empleados públicos, jubilados y pensionados del Gobierno provincial y de organismos, municipios y entidades adheridas.

La empresa también mantiene oficinas de atención en distintas localidades de Entre Ríos y canales de contacto telefónico y digital para realizar consultas.