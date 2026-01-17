La Secretaría de Cultura de Entre Ríos informó los proyectos seleccionados en el marco del Fondo de Fomento Audiovisual (Foaer), una convocatoria federal impulsada por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), en cumplimiento de la Ley N° 10.937. La iniciativa tiene como objetivo estimular y fortalecer la producción audiovisual entrerriana en sus distintas etapas y formatos.

La convocatoria estuvo destinada a realizadores inscriptos en el Registro Público de la Industria Audiovisual de Entre Ríos (RePIA) y contempla cinco líneas de fomento, diseñadas para brindar un acompañamiento integral a los proyectos de la comunidad audiovisual de la provincia.

Las categorías establecidas fueron: Producción de Cortometraje, Producción de Largometraje, Postproducción de Largometraje, Producción de Documental y Coproducción Minoritaria de Largometraje.

El jurado encargado de la evaluación estuvo integrado por Lorena Quevedo, Maite Diorio, Rodrigo Peralta, Clarisa Navas, Santiago Carabante y Lucía Moller, quienes destacaron la calidad, diversidad temática y solidez de las propuestas presentadas.

Proyectos seleccionados

Producción de Cortometraje

Ganadores:

La muerte camina en el litoral , de Eliseo Benedetti.

, de Eliseo Benedetti. 2008, Entre Ríos, de Abril Ansaldi.

Proyecto suplente:

Espíritu pájaro, de Natalia Enríquez.

Producción de Largometraje

Ganador:

Camino, de Germán Berger.

Proyecto suplente:

A pedal, de Ana Laura Seijas.

Postproducción de Largometraje

Ganadores:

Lázaro Blanco , de María Ángeles Terraza Córdoba.

, de María Ángeles Terraza Córdoba. Memorias de carne y hueso, de María Dolores Miconi.

Proyecto suplente:

Abelardo Dimotta, brujería y chamamé, de María Eugenia Figueroa.

Producción de Documental

Ganador:

Vuelos de la muerte en el Litoral, de Santiago Fiorotto.

Proyecto suplente:

El caso de Ramoncito Grandoli, la sentencia que no fue, de José Luis Mastrolorenzo.

Coproducción Minoritaria de Largometraje

Ganador:

Oceanía, de Paula Mastellone.

Desde la Secretaría de Cultura destacaron que el Foaer constituye una herramienta clave para el desarrollo del sector audiovisual entrerriano, ya que permite impulsar nuevas miradas, fortalecer identidades locales y generar trabajo para técnicos, artistas y productores de la provincia.