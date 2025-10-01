La provincia de Entre Ríos continúa posicionando sus productos en el mundo a través de la integración del sector público y privado. En los últimos días, representantes locales participaron de dos importantes eventos internacionales: el 49° Congreso de Apimondia, en Dinamarca, y Expo Alimentaria, en Perú.

Apimondia: la miel entrerriana en el mercado mundial

El Congreso de Apimondia, exclusivo del sector apícola, constituye una oportunidad única para establecer contacto con compradores calificados y tomadores de decisiones de diversos países, potenciando la proyección internacional de la miel entrerriana.

En 2024, el sector apícola de la provincia contaba con 2.200 apicultores, 859.406 colmenas distribuidas en 557 apiarios. Entre Ríos exporta el 90% de su producción, llegando a casi 30 mercados internacionales, y se ubicó como la quinta provincia exportadora de miel del país.

Durante el congreso, la presencia entrerriana estuvo marcada por las firmas Schneiter Alimentos Naturales y Cooperativa Apícola del Paraná, quienes exhibieron su oferta de miel a granel y fraccionada, consolidando vínculos comerciales con compradores internacionales.

Expo Alimentaria: alimentos entrerrianos en América Latina

Por su parte, un grupo de seis empresas entrerrianas participó de Expo Alimentaria Perú, una de las ferias de alimentos y bebidas más relevantes de América Latina. Este encuentro sirve como plataforma de negocios para operadores de distribución, retail, horeca y canales especializados, tanto a nivel nacional como internacional.

La delegación de Entre Ríos estuvo compuesta por:

Marcos Schmukler – arroz y subproductos

– arroz y subproductos El Japonés – arroz y bebidas alcohólicas

– arroz y bebidas alcohólicas Cooperativa Arrocera de San Salvador Limitada

Heredero Gin

Molinos Flor – arroz

– arroz Kumquat – bebidas alcohólicas

En 2024, Perú fue el noveno destino de las exportaciones entrerrianas, destacándose los productos de origen primario (86%) como maíz y trigo, y los agroindustriales (12%), con la carne de ave entre los principales.

Consolidando la presencia internacional

La participación en estos eventos refleja el impulso de Entre Ríos por abrir nuevos mercados, fortalecer la proyección internacional de sus productos y consolidar la relación entre empresas locales y compradores globales, promoviendo así el desarrollo económico provincial y regional.