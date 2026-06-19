El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, firmaron este jueves un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo impulsado por el Gobierno nacional para compensar y regularizar deudas entre la Nación y las provincias.

La rúbrica se llevó a cabo en Casa de Gobierno, durante la visita que el titular de la cartera económica nacional realizó a Entre Ríos para desarrollar una agenda de actividades institucionales junto a autoridades provinciales.

Uno de los puntos centrales del convenio establece la transferencia a favor de la provincia de distintos inmuebles pertenecientes al ex Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). Los bienes serán incorporados al patrimonio provincial tomando como referencia el valor determinado por las tasaciones correspondientes.

Además, el acuerdo contempla el reconocimiento por parte del Estado nacional de acreencias a favor de Entre Ríos vinculadas a la actualización del Consenso Fiscal, así como también de un saldo pendiente derivado de convenios firmados con anterioridad entre ambas jurisdicciones.

Desde el gobierno entrerriano destacaron que la firma del entendimiento representa un paso importante para avanzar en el ordenamiento de las obligaciones financieras entre Nación y provincia, permitiendo además generar nuevas herramientas para el desarrollo de políticas públicas.

En ese sentido, señalaron que la incorporación de los inmuebles provenientes del ex Procrear podría contribuir a fortalecer iniciativas vinculadas al desarrollo urbano y al acceso a la vivienda, dos áreas que continúan siendo prioritarias para la gestión provincial.

El acuerdo se enmarca en la estrategia impulsada por el Gobierno nacional para regularizar las relaciones financieras con las provincias, mediante la compensación de créditos y deudas existentes entre las distintas jurisdicciones.