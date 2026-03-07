La provincia de Entre Ríos accederá a financiamiento internacional destinado a mejorar la infraestructura vinculada a la producción de miel. Se trata de un fondo de 15 millones de dólares para las provincias productoras apícolas, aprobado por el Gobierno nacional y oficializado a través del Decreto 132/2026 publicado en el Boletín Oficial.

El anuncio fue destacado por el ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo, quien calificó la medida como “una excelente noticia para los productores”. La iniciativa será presentada oficialmente durante la edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Apicultura, que se desarrollará del 20 al 22 de marzo en la ciudad de Maciá.

El funcionario explicó que la gestión del financiamiento responde a un planteo del sector apícola provincial. “A partir de una demanda concreta del sector, el gobernador Rogelio Frigerio nos puso a trabajar en la generación de herramientas que aporten al desarrollo de la actividad y logramos un buen entendimiento con las autoridades nacionales, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales”, señaló.

Los recursos estarán orientados principalmente a obras logísticas vinculadas a la producción y comercialización apícola. Entre las iniciativas previstas se destacan mejoras en caminos rurales y en la infraestructura necesaria para optimizar el traslado de la miel hacia los mercados, especialmente el internacional.

El objetivo es fortalecer la competitividad del sector, mejorar las condiciones de trabajo de los productores y facilitar la salida de la producción hacia los distintos canales de comercialización.

La apicultura constituye una actividad estratégica para Entre Ríos. Actualmente, la provincia cuenta con más de 700.000 colmenas, alrededor de 2.300 apicultores y cerca de 10.000 apiarios distribuidos en los 17 departamentos del territorio entrerriano. En conjunto, se estima que la producción anual supera las 22.000 toneladas de miel.

Con este financiamiento, el gobierno provincial busca impulsar el crecimiento del sector, mejorar la infraestructura productiva y consolidar el posicionamiento de Entre Ríos como una de las principales provincias apícolas del país.