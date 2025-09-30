A nivel nacional, el padrón incluye 36.477.204 ciudadanos, que sufragarán en 17.398 establecimientos distribuidos en 109.046 mesas. Será, además, un proceso histórico, ya que por primera vez se aplicará la Boleta Única de Papel (BUP).

Paraná encabeza el padrón provincial

El departamento Paraná concentra la mayor cantidad de votantes, con 320.991 electores inscriptos, seguido por Concordia (151.308) y Gualeguaychú (104.285).

En el extremo opuesto, Islas del Ibicuy registra el menor número, con apenas 12.469 ciudadanos en condiciones de sufragar.

Electores por departamento en Entre Ríos

El padrón definitivo provincial quedó conformado de la siguiente manera:

Paraná: 320.991

320.991 Concordia: 151.308

151.308 Gualeguaychú: 104.285

104.285 Uruguay: 93.727

93.727 Federación: 64.946

64.946 La Paz: 61.190

61.190 Colón: 60.841

60.841 Gualeguay: 48.839

48.839 Villaguay: 44.208

44.208 Diamante: 44.193

44.193 Nogoyá: 34.744

34.744 Victoria: 33.297

33.297 Tala: 25.070

25.070 Federal: 24.309

24.309 San Salvador: 17.410

17.410 Feliciano: 13.866

13.866 Islas del Ibicuy: 12.469

Cómo se votará con la Boleta Única de Papel

La Boleta Única de Papel (BUP) se aplicará por primera vez a nivel nacional.

Cada votante recibirá una boleta única, firmada por la autoridad de mesa, junto a un bolígrafo indeleble. En el box de votación, deberá marcar con una cruz o tilde su preferencia en el casillero correspondiente.

Para senadores nacionales , se mostrarán nombre, apellido y foto a color de cada candidato.

, se mostrarán nombre, apellido y foto a color de cada candidato. Para diputados nacionales, aparecerán los nombres y fotos de los cinco primeros postulantes (o de todos, si el distrito renueva menos de cinco).

Luego, el elector deberá plegar la boleta según las indicaciones y depositarla en la urna.

Cómo consultar el padrón electoral 2025

El padrón definitivo puede consultarse en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral: www.padron.gob.ar.

Pasos para la consulta:

Ingresar a la web y elegir “Consultar padrón electoral”. Completar número de documento, género y distrito. Introducir el código de seguridad mostrado en pantalla. Confirmar en “Consultar”.

El sistema mostrará establecimiento, mesa y dirección de votación. La CNE recomienda realizar el chequeo con anticipación para gestionar eventuales reclamos dentro de los plazos estipulados.