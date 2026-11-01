Victoria. - La reciente circulación en redes sociales de material audiovisual que expone una situación de extrema vulnerabilidad de "Nico" —el joven conocido por ‘habitar’ desde hace años en las inmediaciones del centro de la ciudad, particularmente en la zona del Banco Bersa— volvió a poner sobre la mesa una problemática estructural que lleva años sin resolución definitiva en la comunidad victoriense.

El impacto de las redes y la prudencia necesaria

En los últimos días, dos videos comenzaron a viralizarse de manera masiva en plataformas digitales. Las imágenes generaron honda preocupación, pero también dieron lugar a la proliferación de versiones cruzadas, supuestas hipótesis sobre el origen de su descompensación del joven, y cruces de señalamientos entre actores locales.

Desde la responsabilidad periodística que caracteriza a este medio, resulta imperativo trazar una línea clara: las especulaciones sobre supuestos suministros involuntarios de sustancias o intoxicaciones deliberadas que circulan en el ecosistema digital carecen de sustento formal, denuncias judiciales ratificadas o partes médicos oficiales. Hacer eco de estos trascendidos sin comprobación no hace más que alimentar el terreno del morbo, apartándose del verdadero núcleo del problema.

Por el contrario, frente a los testimonios posteriores donde el propio protagonista intenta dar cuenta de su situación, lo que queda expuesto no es un hecho judicial aislado, sino una reiterada escena de marginalidad social.

El trasfondo

El caso de Nico no es nuevo para los vecinos ni para las instituciones locales, Paralelo32 lo abordó incluso hace poco tiempo atrás; sin embargo, su permanencia en la vía pública se sostiene sobre una falla sistémica en los mecanismos de abordaje integral.

Uno de los datos centrales que reviste mayor gravedad legal y administrativa en torno a su situación es que cuenta con un Certificado Único de Discapacidad (CUD). Este instrumento jurídico no es un mero papel: representa la constatación formal por parte del Estado de que nos encontramos ante una persona que requiere protección reforzada, apoyos específicos y un entramado de contención sociosanitaria que evite el derrotero al que se ve sometido cotidianamente.

Más allá de la coyuntura

Centrar el debate únicamente en la polémica coyuntural —como los cruces de reproches institucionales o la personalización de responsabilidades en un área o funcionario específico— diluye la urgencia de lo esencial.

La persistencia de este cuadro crítico interpela de manera directa y conjunta a las áreas de desarrollo social, salud y niñez/juventud (tanto del nivel municipal como provincial). La pregunta que la comunidad se hace, y que las instituciones tienen pendiente responder, es cómo un joven con sus derechos vulnerados de manera sistemática y documentada continúa transitando los márgenes urbanos sin que se articule una red de contención real, sostenida y eficaz que le garantice abrigo, tratamiento y un proyecto de vida digno.