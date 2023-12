Con la participación de más de 250 atletas de todo el mundo, el pasado domingo 3 de diciembre se llevó a cabo en Taipei, la capital de Taiwán, el esperado Mundial de Atletismo de 24 horas. Entre los destacados competidores se encontraba Juan Cruz Bustos, un atleta seguiense que, por tercera vez en su carrera, integró la delegación argentina que se hizo presente en la pequeña isla ubicada a 180 km al este de China.

Bustos, quien se preparó arduamente en los últimos meses en la pintoresca localidad de Cachi, en la provincia de Salta, participó en la categoría IAU M25, completando una distancia de 215.893 km. A pesar de los desafíos, finalizó en el 61° lugar en su modalidad y en el 93° en la clasificación general.

En una entrevista exclusiva con Paralelo 32, Juan Cruz compartió sus emociones tras esta nueva experiencia en la isla asiática. "Muy contento realmente por la experiencia, por lo vivido y por poder volcar un poco todo lo que se trabajó, el esfuerzo durante todo el año. Es mi tercera vez defendiendo la camiseta de Argentina, fue algo especial ya que es mi segundo mundial", expresó el atleta.

El evento de alto nivel congregó a los mejores atletas del mundo, y Juan Cruz Bustos destacó la oportunidad de enfrentarse a ellos. "Fue un gusto haber podido enfrentar a esos monstruos, si bien estamos lejos de su nivel, pero es un placer poder correr y aprender de ellos", afirmó.

La preparación para este desafío fue intensa y se extendió desde junio/julio, con una fase crucial en Cachi. Juan Cruz describió esa etapa como una de las mejores experiencias de su carrera, “Viajé a Cachi para terminar de hacer la preparación, en donde viví dos semanas muy intensas. Obviamente disfruté también la experiencia y todo, era la primera vez que me enfocaba tanto en una competencia, entrenaba como un profesional dedicándole el 100%, fue una de las mejores que he hecho”.

Viviendo la experiencia en un país con una cultura diferente, Bustos elogió la estructura rígida y el orden de Taiwán. "Siempre se esperan cosas positivas de esos países, me sorprendió para bien, porque se nota que son unas personas respetuosas, ellos respetan tu cultura, es como que vi una sociedad abierta hacia los demás países. Estuvimos poco tiempo y en ese lapso no llegas a conocer todo, me gustó mucho el lugar, era realmente muy lindo; me quedo con eso", compartió.

A pesar de no cumplir totalmente con sus expectativas a nivel personal, "No hice el kilometraje que tenía pensado y por cuestiones más bien mentales y también físicas, sumados los condicionantes del clima y demás que tuvimos, creo que fue un poco de todo eso lo que hizo que me tuviera que preparar varias veces y perdiera un poco de tiempo", Bustos destacó el logro a nivel grupal. "Hicimos la mejor actuación de la historia de la Selección, venimos creciendo un montón acerca de lo que es la disciplina a nivel nacional y mundial", afirmó.

Mirando hacia el futuro, Juan Cruz Bustos tiene nuevos desafíos en mente. "La idea es intentar descansar bien y empezar a prepararme poco a poco para lo que será el 2024", reveló el atleta. Su próximo objetivo, una carrera de seis horas en Montevideo, Uruguay, demuestra su dedicación continua y su búsqueda constante de superación.