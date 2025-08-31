Nogoyá.- La oferta y la demanda laboral del departamento, pretende estar concentrada en una plataforma digital donde los trabajadores podrán postularse a ofertas laborales, o cargar sus perfiles para que los posibles empleadores filtren su búsqueda sin necesidad de abrir convocatorias de manera particular.

La propuesta nace en la Delegación Departamental de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social que se encuentra a cargo de Gisel Zárate, quien expresó en una entrevista brindada a Del Éxodo Nogoyá que, desde su gestión, no desea que la delegación de trabajo sea vista como un organismo administrativo, que no solo sea ente de contralor, sino que a su vez brinde servicios. “Entonces en esa búsqueda surge esta idea en base a la experiencia de la gente que acercaba su currículo y no tenía como trascender su experiencia laboral. Mediante un convenio marco celebrado con la Dirección Departamental de Escuelas y la Tecnicatura en Desarrollo de Software, cinco estudiantes están desarrollando la plataforma que piensa estar disponible para la comunidad en poco más de un mes.

“En este sitio, toda persona se podrá registrar, cargar sus datos y la plataforma misma va creando un perfil, acorde a sus conocimientos, capacitaciones, títulos y esto no solo que va a tener un perfil para trabajadores, sino también orientará un perfil para las empresas” explicó la funcionaria de trabajo, contando que en el origen de esta idea realizó las consultas con el Secretario de Trabajo de provincia Mariano Camoirano, “quien me dijo que le pareció una muy buena la idea y se analizará a futuro si se pueden sumar diferentes departamentos entrerrianos para llevarlo a cabo”.

“Como siempre lo digo y lo sostengo, el trabajo en red es fundamental en diferentes organismos, siempre hay que ver como fusionarnos y seguir trabajando de esa manera en bloques. Eso es lo que nosotros queremos generar, una confianza tanto de trabajador como de la empresa a la hora de utilizar esta plataforma. Con la Oficina de Empleo Municipal estamos en dialogo, para poder articular, porque ellos ya cuentan con una base de datos y eso a nosotros también nos va a servir porque nos va a dar un puntapié” detalló Gisel Zárate, quien agregó que una vez que esté lanzada la plataforma, el organismo saldrá a territorio, a recorrer distintos barrios para comentar los alcances de esta propuesta, enseñar como ingresar e incluso acompañar a los interesados en el proceso.

“Calculamos que en un mes y medio ya se podría lanzar. Hoy en día, necesitamos utilizar las tecnologías a nuestro favor, entonces esto permitirá además de cargar datos sumar las experiencias y conocimientos, porque muchas veces hay trabajadores que no tienen un certificado de capacitación, pero si una experiencia comprobable que le genera un perfil valioso en conocimiento, el que podrá poner en esta red mediante su celular sin tener que confeccionar e imprimir un currículo”.

Los creadores de la plataforma

La firma del convenio marco fue realizada por la Directora Departamental de Escuelas, Claudia Sosa, la rectora de la Escuela Normal Haydee Riffel y la delegada departamental Gisel Zárate. Como profesora coordinadora se encuentra Verónica Steven, y los estudiantes que desarrollan por estas horas los últimos detalles del sitio web son Jessica Vigliano, Valentina Zarate, Lucila Castillo, Emanuel Montero y Sebastián Dorsch.